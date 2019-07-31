Россельхознадзор приостановил ввоз абрикосов, персиков и яблок из Китая

Москва, 31 июля. Россельхознадзор приостановил ввоз из Китая в страну семечковых и косточковых культур из-за карантина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Импорт будет приостановлен с 10 августа текущего года. Запрет распространяется на груши, айву, алычу, яблоки, вишню, персики сливы, нектарины, абрикосы и черешню.

«Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», — пояснили в пресс-службе.

На прошлой неделе Россельхознадзор отменил запрет на импорт яблок из Белоруссии. Ограничительные меры сняты под гарантии белорусской фитосанитарной службы. В Россельхознадзоре добавили, что намерены обратиться к министру Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС) Виктору Назаренко с просьбой выработать механизм, позволяющий прослеживать движение подкарантинной продукции между странами ЕАЭС.