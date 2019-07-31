Минздрав рассказал, сколько россиян стали жертвами ВИЧ в 2018 году

Москва, 31 июля. ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности среди людей в возрасте 18-44 года, в прошлом году более 20 тысяч россиян умерли от этого заболевания, следует из доклада «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году».

«ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно из первых мест в структуре смертности населения (2018 год)», — говорится в опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России докладе.

По данным исследования, более 76% умерших от ВИЧ-инфекции в прошлом году это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Как сообщил «Ридус», всего в 2018 году жертвами этого заболевания стали 20,5 тысяч человек.

В докладе указано, что от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте умирает больше людей (15,8%), чем от онкологии, заболеваний органов дыхания, пищеварения и нервной системы, ишемической болезни сердца, отметил «ФедералПресс».