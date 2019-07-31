Почему Дания не сможет остановить «Северный поток — 2»

Дания не сможет остановить «Северный поток — 2» даже при самых пессимистичных прогнозах. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Газ поступит в декабре

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом рассказал глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

«Первый газ поступит к полуночи 31 декабря», — сказал Зеле, отвечая на вопрос о поступлении первого газа по «Северному потоку — 2».

Как отметил глава австрийской компании, 70% газопровода уже проложены по дну Балтийского моря. Кроме того, он подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. Он напомнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство лишь от Дании.

«Северный поток — 2» не остановить

Как отметил Сергей Простаков, «Северный поток — 2» сейчас готов уже на 70%, а единственной страной, не согласовавшей пока его строительство, остается Дания. Но, несмотря на затягивание и волокиту с ее стороны, она рано или поздно должна предоставить разрешение, поэтому сам факт скорого появления и ввода в строй нового газопровода не может подвергаться сомнению.

«Вопрос стоит лишь в сроках. Дания, за которой стоит американское лобби, старается любыми возможными способами отложить решение вопроса. Оснований для отказа всем трем предложенным маршрутам (среди которых — и вариант с прокладкой параллельно существующему уже в датских водах трубопроводу) у Дании нет. Максимальный ущерб она может нанести, согласовав самый длинный и дорогой участок, максимально затянув дату утверждения решения, которое все равно надо принимать», — пояснил Сергей Простаков.

Но, заметил эксперт, в этом случае для нее возникает риск того, что стране предъявят претензии строители «Северного потока — 2» в связи с затягиванием сроков. Вряд ли Копенгаген, несмотря на все внешнее давление, решится вообще выйти из правового поля.

«Дания в данной истории не является самостоятельным субъектом, являясь флюгером для преобладающих настроений в Брюсселе и Вашингтоне. Желание США продавать свой газ в Европу по более высокой, чем у России, цене все еще создает препятствия на пути российского экспорта. Дополнительной мотивацией противникам России и ее сотрудничества с Европой служит желание сохранить транзит российского газа через Украину и оплачивать его российскими деньгами. Тем не менее даже в самом пессимистичном варианте уже к концу года «Северный поток — 2» должен заработать», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в Австрии заявили, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.