Пьяный актер московского театра устроил дебош в такси

Москва, 31 июля. Актер московского Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил дебош в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он повздорил с водителем, после чего вырвал дверь автомобиля и разбил боковые стекла.

Сообщается, что 31-летний Ботвиновский отдыхал в компании девушки в одном из столичных ресторанов. Выйдя из заведения, пара села в такси, однако по неизвестным причинам между актером и водителем завязался конфликт. В результате Ботвиновский начал громить автомобиль.

По информации РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов начали проверку инцидента, а актера отпустили под подписку о невыезде. Причиненный Ботвиновским ущерб, по предварительной оценке, составил около 35 тысяч рублей, сообщает «Газета.ru».

Павел Ботвиновский родился 14 апреля 1988 года в Калининграде. В 2005 поступил в московское Высшее Театральное Училище имени М.С. Щепкина на курс Солнцевой. Окончил училище Ботвиновский в 2009 году.

Вскоре актер вернулся из Москвы в Калининград, а в 2011 году поступил в калининградский областной драматический театр. В столичном Театре имени Ермоловой Ботвиновский работает с 2014 года. Актер исполнял роли в спектаклях «Женитьба Фигаро», «Укрощение Строптивой», «Сирано де Бержерак», а также «Мастер и Маргарита», где Ботвиновский сыграл Фагота Коровьева. Кроме того, актер задействован в постановках «Демон» и «Ревизор».