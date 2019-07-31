В ООН призвали провести «Нюрнбергский трибунал» над ИГ* и его спонсорами

Глава специальной Следственной группы ООН по «Исламскому государству»1 британский адвокат Карим Хан в минувший понедельник призвал провести международный трибунал, который бы вынес решение по поводу ответственности каждого, кто причастен к преступлениям «халифата». По словам Хана, процесс должен напоминать Нюрнбергский трибунал, на котором было дано определение преступным действиям германских нацистов. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В беседе с Agence France-Presse Карим Хан рассказал о своей работе по изучению следственных материалов о деятельности группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ). Только на территории Ирака, где работала следственная группа ООН, пришлось осмотреть более 12 тысяч тел погибших из более чем 200 массовых захоронений, просмотреть более 600 тысяч видео, на которых были зафиксированы преступления ИГИЛ1, и проанализировать более 15 тысяч страниц документов — «бюрократии» псевдохалифата.

Карим Хан подчеркнул: в ходе этого процесса весь мир должен услышать заявления пострадавших от ИГИЛ, а чудовищность разрушительной псевдоисламской идеологии группировки должна быть явлена во всей своей «красе».

Пока террористы ИГИЛ не будут привлечены к уголовной ответственности, они будут представлять серьезную опасность для всего мира. Международный терроризм — чума XXI века, которая не знает жалости, ей безразличен возраст и пол, для нее не имеет значения цвет кожи и вероисповедание. С момента основания группировки в 1999 году (тогда группировка называлась «Джаамат Таухид валь-Джихад», «Армия единобожия и джихада». — Прим. ФАН) члены ИГИЛ начали терроризировать исламский мир, пытаясь навязать мусульманам идею восстановления халифата — единого мусульманского государства под властью «избранного Аллахом» владыки — и его распространения по всему миру. За минувшие шесть лет мировое сообщество стало свидетелем бесчисленных преступлений, когда организация стала расползаться по двум континентам и будоражить весь цивилизованный мир. При этом неоднократно сообщалось о том, что члены правительства США защищают интересы ИГИЛ ради собственных политических целей.

Призывы о создании подобного трибунала появлялись и ранее, но эти инициативы захлебывались в угоду политических амбиций «сильных мира сего». Понадобилось 20 лет с момента возникновения группировки, пришлось пережить страшные теракты в странах Европы, чтобы в Организации Объединенных Наций задумались о действенных методах, которые позволили бы «задушить» ИГИЛ.

Следует отметить, что следственная группа ООН еще не приступала к обработке материалов по бесчисленным преступлениям ИГИЛ в Сирии — а тем более в таких странах, как Йемен, Нигерия, Нигер и Чад, где «Исламское государство» пустило прочные корни.

К предложениям международных структур о проведении «нюрнбергского трибунала» по преступлениям «Исламского государства» следует относиться скептически, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Слишком тесно во многих случаях спецслужбы и власти западных стран оказались связаны с деятельностью террористов, и теперь они не могут допустить, чтобы всплыла правда о сотрудничестве с ИГ1, напомнил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Если говорить о подобном трибунале, то сложно представить, как он будет выглядеть: наверняка, его нормальную работу будут блокировать. Прежде всего — Соединенные Штаты и Великобритания, ведь они, собственно говоря, замешаны в сотрудничестве с такими группировками, и информация об этом появляется даже в западных СМИ, с документами и со свидетельствами о сотрудничестве спецслужб и военных ведомств этих стран. И какие факты тогда всплывут на трибунале? Если все эти факты вскроются — то как правительства этих стран будут выглядеть? — задал риторический вопрос Иван Коновалов. — Поэтому для меня весьма сомнительно, что они позволят провести такую работу. Либо попытаются полностью извратить саму суть этого трибунала».

Необязательно обращаться к образу Нюрнбергского процесса, который и сам становился поводом для критики, отметил Коновалов. Чтобы представить себе, что может представлять такой трибунал, достаточно вспомнить разгром Югославии.

«Мы помним работу трибунала по бывшей Югославии. Кого осудили? Назначили виноватого — сербов. А все остальные, кто участвовал в этих войнах — хорваты, албанцы, боснийцы? Их это мало коснулось. А здесь кого Соединенные Штаты назначат виновными? И кто им это позволит — ведь сейчас уже не те времена, Россия и Китай будут требовать справедливости», — отметил эксперт.

Директор Центра стратегической конъюнктуры подчеркнул — терроризм процветает только тогда, когда получает иностранную поддержку. Без анализа подобных фактов, без наказания ответственных за поддержку ИГИЛ трибунал над террористической группировкой будет бессмысленным.

«Террористические группировки заполняют вакуум там, где он возникает. А возникает этот вакуум благодаря, скажем так, специфическому отношению Запада, и прежде всего США, к группировкам такого типа. Именно поэтому они не уничтожаются, а расползаются по миру», — подытожил Коновалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.