Участие детей в незаконных митингах должно караться штрафом для родителей и педагогов

После появления информации о задержании почти полсотни несовершеннолетних на митинге в Москве остро встал вопрос о наказании для лиц, призванных осуществлять воспитание – родителей и сотрудников учебных заведений. Подробности — в материале ФАН.

Прошедший в Москве 27 июля митинг в очередной раз показал крайне серьезную проблему для российского общества. На незаконной акции, устроенной оппозиционными деятелями, не попавшим в число кандидатов в Мосгордуму по причинам нарушения закона, присутствовало большое количество подростков. По окончанию оппозиционной несанкционированной акции задержанными оказались 47 несовершеннолетних.

Неокрепшие умы особо подвержены влиянию в рядах оппозиционных сил. Очевидно, что большинство подростков, а порой и вовсе детей, находятся в толпе митингующих, желая приобщиться к крупному движению. Они не осознают последствий своих действий, многие начинают брать пример со старших, в числе которых оказываются неадекватные активисты и дебоширы, своими действиями развивающие в молодежи ненависть к представителям правоохранительных органов и власти.

Воспитание в детях отказа от нарушений закона

В данном контексте серьезного внимания заслуживает вопрос правильного воспитания детей, объяснения им последствий нарушения закона и участия в незаконных митингах. Родители должны обеспечивать контроль за подростком, воспитывать в нем общественное уважение и объяснять реальные мотивы организаторов подобных несанкционированных акций, заключающихся в получении политических дивидендов, попытках путем давления и насилия получить выгоду. Причем в рамках достижения таких целей использовать молодежь намного проще, учитывая ее стремление подражать старшим.

Стоит признать, что институт воспитания молодежи построен на работе нескольких факторов, и помимо тщательного контроля со стороны родителей включает в себя знания и наставления, которые подросток получает в учебных заведениях. Очевидно, что в случае участия несовершеннолетнего в незаконных митингах и неадекватного поведения на них ответственность должны нести лица, принимавшие участие в его воспитании. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее сообщал, что рассмотрит вопрос о наложении штрафа на родителей за участие их несовершеннолетнего ребенка в незаконных митингах. По словам депутата, речь может пойти о штрафных санкциях в размере 3-5 тысяч рублей.

За подростков на митингах ответственность должны нести не только родители

Однако не только родители участвуют в воспитании детей, поэтому было бы логично наказывать не только родителей, но и учебные заведения. Педагоги и ответственный за работу учебного заведения директор также должны подвергаться взысканиям, в случае, если не смогли объяснить несовершеннолетнему пагубные последствия противозаконной деятельности. Этот фактор позволит педагогам обратить очень серьезное внимание на воспитание детей и внедрение правильного отношения к незаконным действиям.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что нести ответственность за проступки несовершеннолетних должны не только родители, но и педагогический состав школ.

«Поскольку школы являются преимущественно государственными учреждениями, в качестве наказания не должны использоваться штрафы. Потому что сложно установить, кому назначать штраф. Учителю, классному руководителю, другому учителю, директору школы, замдиректора школы или кому-то еще. А внутри системы образования должна быть ответственность в отношении школы, которая допустила, что ее ученики участвуют в незаконных действиях. Школа должна лишаться премий или что-то еще. Это коллективный «косяк», а не просто каких-то отдельных представителей», — рассуждает российский политик.

Он добавил, что оппозиционные взгляды пагубно влияют на неокрепшие умы молодежи.

«Во-первых, в самом ребенке это зло воспитывает бандита, преступника. Если он привыкает не обращать внимания на законы, вероятно, в будущем он попадет в тюрьму, нарушая закон по всем направлениям. Это первый момент. Второй момент — на самих митингах очень тяжело работать правоохранительной системе, потому что на лбу не написано, что это ребенок. Соответственно, он подвергается опасности быть задавленным. Помните, Навальный обещал 10 тысяч евро детям, которых призывал участвовать в незаконных действиях? Это создает риски и для ребенка, и для общества, и для правоохранительной системы, которая обеспечивает порядок», — резюмировал Евгений Федоров.

Оппозиция пагубно влияет на молодежь

Митинги являются дестабилизирующим общество фактором. Оппозиционные силы не осознают пагубность последствий и влияние на молодежь, которая приобщается к проведению беспорядков на незаконных митингах и нарушению закона.

Напомним, митинг 27 июля в Москве, на котором полиции и Росгвардии пришлось обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан, возник в результате призывов к пикетированию со стороны незарегистрированных в качестве кандидатов в Мосгордуму оппозиционных деятелей. Основанием для отказа в регистрации кандидатов, среди которых были Любовь Соболь, Иван Жданов и Илья Яшин, стали «рисовка» подписей и иные незаконные махинации. Не желая мириться со своим провалом, оппозиционеры начали призывать людей выйти на митинг. Их призыв услышали и несовершеннолетние, которые оказались втянуты в череду беспорядков, устроенных неадекватными активистами.