Насущные вопросы оказались для россиян важнее закона о надежном Рунете

Государственная дума провела мониторинг новостных лент и выявила, принятию каких законов СМИ уделяли наибольшее внимание. Согласно полученным данным, наибольший интерес у россиян вызвали законы о паллиативной помощи при тяжелых заболеваниях и о праве нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста на получение алиментов от своих детей. Важность закона о надежном Интернете, споры вокруг которого искусственно раздували некоторые ресурсы, оказалась преувеличена, а сама инициатива по степени интереса к ней со стороны россиян заняла третье место.

«Одной из самых важных тем в СМИ стал закон о паллиативной помощи. Напомним, паллиативная медицинская помощь, оказываемая как взрослым, так и детям, в соответствии с законом «представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания», — говорится на официальном сайте Государственной думы.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева высоко оценила решение властей проводить мониторинг СМИ и выявлять самые актуальные темы для общества. Как отметила эксперт, Госдума начинает проводить анализ новостной ленты по реакции людей на законы. При помощи СМИ2 уже подготовлен первый топ-5 новостей, оказавшихся наиболее важными для людей. По факту, проведение подобной аналитической работы необходимо для понимания настроения общественности. На базе этого какие-то острые углы можно сглаживать, а при необходимости оперативно вступать в диалог. Это крайне важный и нужный шаг со стороны законодательной ветви власти.

«Первый топ показал, что для людей важны именно жизненные законы. Примечательно, что тот же закон о надежном Интернете» занял всего лишь третье место. Хотя мы могли наблюдать, как эту тему пытались вбрасывать везде, лишь бы вызвать общественный резонанс. Безусловно, этот закон важен, но реальность и вопросы о насущной жизни гораздо важнее, как бы спекулянты ни пытались доказать обратное. Однако данный топ показал, что действительно важно людям», — пояснила Наталия Елисеева в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению эксперта, подобный анализ сродни социологии, помогает взглянуть на общественную реальность. В дальнейшем это стоит сделать регулярной практикой, уверена она.

Напомним, что законопроект о надежном Интернете Госдума концептуально одобрила в феврале. Он был призван обеспечить устойчивую работу российского сегмента Интернета, если его отключат от всемирной Сети.