Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане

Казань, 31 июля. Сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт в Татарстане, на месте планируемой атаки задержаны двое человек. Об этом в среду сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
По данным ведомства, операцию проводили совместно с сотрудниками министерства внутренних дел.
Отмечается, что были задержаны двое сторонников международной террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), их подозревают в вербовке соотечественников и пропаганде терроризма.
Согласно информации ведомства, задержанные — граждане Российской Федерации, их имена не разглашаются в интересах следствия.
У задержанных были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и детали самодельных взрывных устройств (СВУ).
Накануне генеральная прокуратура рассказала о 17 предотвращенных в РФ терактах.
1 Организация запрещена на территории РФ.