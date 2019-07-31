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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане

Казань, 31 июля. Сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт в Татарстане, на месте планируемой атаки задержаны двое человек. Об этом в среду сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, операцию проводили совместно с сотрудниками министерства внутренних дел.

Отмечается, что были задержаны двое сторонников международной террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), их подозревают в вербовке соотечественников и пропаганде терроризма.

Согласно информации ведомства, задержанные — граждане Российской Федерации, их имена не разглашаются в интересах следствия.

У задержанных были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и детали самодельных взрывных устройств (СВУ).

Накануне генеральная прокуратура рассказала о 17 предотвращенных в РФ терактах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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