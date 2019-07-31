Лесные пожары в Красноярском крае тушат с самолетов. События дня. ФАН-ТВ

Самолеты МЧС тушат лесные пожары
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза. Борт Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе. Локализацией огня на месте также занимаются наземные группы пожарных.
«В настоящее время стоит задача локализовать и ликвидировать эти пожары. При этом нужно отметить, к населенным пунктам угрозы и объектам экономики в настоящее время нет. Но дымы распространяются на тысячи километров. И поэтому качество жизни ухудшается в этих населенных пунктах», — первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Ранее сообщалось также, что дым, мешает авиационному мониторингу пожароопасной обстановки в лесах. Отметим, что в Красноярском крае зафиксированы лесные пожары на площади более 1,07 млн га, их тушат болен 770 человек и 380 единиц техники. В Богучанский район направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности еще один самолет и вертолет Ми-8.
Трамп объявил о военной сделке с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями.
«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — президент США Дональд Трамп.
Отметим, что детали договора, который может предложить Трамп Москве, не разглашаются. Американский лидер также добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает. Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заключенный с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. Срок его действия истекает в 2021 году.
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд
«Нафтогаз» подал в суд Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 млрд долларов, из-за потери активов в Крыму. Ожидается, что решение огласят не раньше конца 2020 года. В марте стало известно, что украинская компания выиграла в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.
В Чехии с рельсов сошел товарный поезд
В Чехии сошел с рельсов товарный поезд. Очевидец снял момент аварии. По данным представителя железнодорожной компании, в аварию попал локомотив и 13 вагонов с известью. Часть из них рухнула вниз с насыпи. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Движение в районе крушения оказалось парализовано. Ущерб составил около 29 млн чешских крон, это примерно 80 млн рублей. По предварительной версии, причиной инцидента могло стать то, что машинист существенно превысил разрешенную скорость.