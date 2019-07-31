Лесные пожары в Красноярском крае тушат с самолетов. События дня. ФАН-ТВ

Самолеты МЧС тушат лесные пожары

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза. Борт Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе. Локализацией огня на месте также занимаются наземные группы пожарных.

«В настоящее время стоит задача локализовать и ликвидировать эти пожары. При этом нужно отметить, к населенным пунктам угрозы и объектам экономики в настоящее время нет. Но дымы распространяются на тысячи километров. И поэтому качество жизни ухудшается в этих населенных пунктах», — первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Ранее сообщалось также, что дым, мешает авиационному мониторингу пожароопасной обстановки в лесах. Отметим, что в Красноярском крае зафиксированы лесные пожары на площади более 1,07 млн га, их тушат болен 770 человек и 380 единиц техники. В Богучанский район направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности еще один самолет и вертолет Ми-8.