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Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе

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Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе

Минск, 31 июля. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробно рассказал ему о ситуации в Донбассе, сообщила пресс-службы главы Белоруссии.

Зеленский также поблагодарил Лукашенко за организацию эффективной переговорной площадки в Минске. Белорусский лидер в свою очередь заявил, что Минск и в дальнейшем будет прилагать усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству. Луганск и Донецк объявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. В середине июля. контактная группа в Минске согласовала новое перемирие, которое начало действовать с 21 июля.

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Источник: Пресс-служба президента Белоруссии
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