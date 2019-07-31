Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

Минск, 31 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить его страну, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Между Лукашенко и Зеленским состоялся телефонный разговор.

«В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Белоруссию в любое время и в любом формате», — заметили в Минске.

Президент Украины принял приглашение белорусского коллеги.

Стороны в ходе беседы обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства. Особое внимание было уделено ходу уборочной кампании в обеих странах. Президенты Украины и Белоруссии затронули тему взаимодействия и обеспечения национальной безопасности государств в энергетической сфере.

Зеленский в разговоре с Лукашенко подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес президента Белоруссии, посетить Украину в октябре в рамках второго Форума регионов двух стран.

«Лукашенко приглашение принял, отметив, что, как инициатор и соавтор данного мероприятия, видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран», — рассказали в администрации белорусского президента.

Ранее Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что Минск «понимает, что такое ЕС и Америка, но ни в коем случае, никогда не станет рвать отношения с братской Россией, ни за какие деньги».