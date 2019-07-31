Захарова напомнила МИД Франции об 11 погибших на акциях «желтых жилетов» в Париже

Москва, 31 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского МИД на прошедший в выходные запрещенный митинг «оппозиции» в Москве.

Она напомнила, что критика действий московской полиции, охранявшей порядок на этой несогласованной «сходке», прозвучала на стороны «той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией». Причем, как подчеркнула Захарова, именно так сами французы описывали ситуацию.

По мнению спикера МИД РФ, французские власти апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия. Полицейские использовали и слезоточивый газ, и шумовые гранаты и водяные пушки, проводили массовые задержания и аресты. Митинги «желтых жилетов» не были согласованы, и полиция, по словам Захаровой, поступала с собственными населением так, словно имела дело иностранными оккупантами.

На своей странице в Facebook она процитировала министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, заявившего, что 11 человек погибли во время кризиса с «желтыми жилетами», а 2 тыс. 500 человек из рядов протестующих были ранены, и 76 из них получили серьезные травмы. Среди сотрудников сил безопасности травмы получили почти 1800 человек. В марте этого года местные СМИ сообщили, что все были задержаны около 9 тыс. человек.

Захарова напомнила своим французским коллегам и слова Кастанера о том, что МВД «не собирается защищать порядок республики мягкими словами».

«После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции», — уверена дипломат.

Кроме того, спикер МИД РФ отметила, что «западные защитники прав не своей оппозиции», не призывали Париж одуматься и начать гуманно относиться к собственному населению.

«Вообще промолчали. Вот и не стоит себе изменять, а YouTube вам в помощь, он все помнит: от Фергюсона до Гамбурга», — заключила она.

Напомним, запрещенный митинг, организованный недопущенными к выборам в Мосгордуму кандидатами-самовыдвиженцами прошел в Москве в минувшую субботу, 27 июля. Перед этой запрещенной «сходкой», по данным столичной прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы к населению принять участие в митинге. Группу лиц, которая публиковала эти призывы, предупредили о недопустимости нарушения законодательства, однако «оппозиционеры» проигнорировали доводы надзорного ведомства.

В итоге на незаконной акции 27 июля, по данным ГУ МВД, были задержаны 1074 человека за различные правонарушения общественного порядка. Для участия в запрещенной акции в Москву привезли массовку из регионов. Провокаторы, которые вышли на улицы за деньги, кидались на сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, прорвали оцепление и парализовали движение на Садовом кольце.

По факту запрещенной акции «оппозиции» в Москве 27 июля СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителя органа власти. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.