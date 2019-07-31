Авиакэксперт прокомментировал экстренную посадку Sukhoi Superjet в Самаре

Москва, 31 июля. У самолета Sukhoi Superjet 100 стоит надеждый двигатель, и проблемы с ним случаются не чаще, чем с западными аналогами, заявил авиаэксперт Роман Гусаров.

Эксперт прокомментировал экстренную посадку в аэропорту Самары самолета Superjet, следовавшего из Краснодара в Тюмень. По предварительной информации, командир воздушного судна принял решение о посадке из-за вибрации в двигателе.

«Sukhoi Superjet оснащен современным двигателем, произведенным на российско-французском предприятии Powerjet», – рассказал Гусаров, его комментарий приводит «Взгляд».

Он отметил, что двигатель самолета сертифицирован в Европе. При неисправности одного двигателя посадка совершается на втором.

Гусаров пояснил, что это нештатная ситуация, но не опасная. На Западе часто происходят аналогичные инциденты, однако они почти не освещаются в СМИ. Эта информация проходит только по служебным каналам Росавиации.

Ранее сообщалось, что летевший в Турцию самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в аэропорту «Внуково». В середине июня экстренную посадку в Астрахани совершил самолет компании «Сибирь».