Рябков рассказал, как РФ может ответить на размещение США запрещенных ДРСМД ракет

Москва, 31 июля. РФ не исключает возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Штатов. Об этом заявил журналистам в среду заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД в предстоящую пятницу. Он в очередной раз заявил, что поводом для выхода американской стороны из договора стало якобы «нарушение» его условий Россией. По словам чиновника, Москва создавала передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки для усовершенствования оружия в «нарушение договора».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в октябре прошлого года заявил, что Россия якобы не соблюдает условия договора, поэтому Америка намерена из него выйти. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет, называя их бездоказательными. По словам заместителя главы дипломатического ведомства РФ Сергея Рябкова, Штаты не представили ни единой улики по данному вопросу. Он подчеркнул, что в Вашингтоне в течение долгих лет уклонялись от решения проблем, которые накопились в рамках ДРСМД.

Ранее Рябков обращал внимание на то, что Москва не собирается как-либо изменять свою политику в связи с прекращением ДРСМД.