Зафрахтованный ООН вертолет Utair пострадал при атаке боевиков в Мали

Бамако, 31 июля. Зафрахтованный ООН вертолет Ми-8 российской авиакомпании Utair пострадал при атаке боевиков в Мали. Инцидент произошел на вертолетной площадке возле французского лагеря «Бархан», где сработало взрывное устройство.

В результате у винтокрылой машины потрескалось стекло, а на корпусе появились вмятины и царапины, передает РЕН ТВ.

Отметим, что французские военные с 2014 года оказывают поддержку властям Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Мавритании и Чада в борьбе с исламистами.

Это уже не первый случай, когда российский вертолет подвергается атаке террористов в Мали. В апреле боевики обстреляли зафрахтованный ООН вертолет Utair в аэропорту Кидал. Воздушное судно получило многочисленные повреждения. В частности, у него был поврежден несущий винт. Экипаж вертолета вовремя успел укрыться в аэропорту и не пострадал. Согласно предварительным данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм. Инцидент произошел во время техообслуживания вертолета.