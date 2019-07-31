Москва, 31 июля. Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на обвинения в плагиате фразой «Ой, все».

Ранее саратовский музыкант Павел Петров обвинил знаменитого композитора Максима Фадеева и певицу Ольгу Серябкину, известную под псевдонимом Molly, в плагиате. Саратовский исполнитель заявил на своем YouTube-канале, что песня 34-летней Серябкиной «Я просто люблю тебя», выпущенная в 2016 году, похожа на его композицию «Дни и ночи», которую он представил публике семь лет назад, отметил телеканал «360».

Фадеев в беседе с НСН был немногословен. 51-летнего артиста удивило, что пресса обратила внимание на эту историю.

«Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу... Ой, все!» — сказал музыкальный продюсер.

Примечательно, что сам Петров не претендует на то, чтобы его указывали как автора композиции. Отмечается, что саратовский музыкант не прочь договориться с Фадеевым о том, чтобы его продюсерский центр использовал композицию на некой «договорной и платной основе».

Напомним, в начале лета бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова рассказала о тайном романе продюсера с другой вокалисткой коллектива Ольгой Серябкиной. Исполнительница сообщила, что парочка пыталась скрывать свои отношения, но она частенько натыкалась на влюбленных.