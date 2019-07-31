План импичмента Трампа провалился из-за нелепой клоунады Мюллера

Демократический истеблишмент США упорно отказывается смириться с плачевными результатами работы команды экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшей т. н. «дело о русском вмешательстве» в выборы-2016. Американское «глубинное государство» готово признать оглушительный крах самого Мюллера во время его недавних слушаний в Конгрессе, однако не в силах отказаться от так долго выстраиваемой теории «сговора» Дональда Трампа с мифическими «российскими силами».

Причина проста: такой отказ от протухшей конспирологии станет очередным внутриполитическим поражением противников Трампа и похоронит последние надежды на «досрочное избавление» от ненавистного им президента. За прошедшие с выборов президента США без малого три года, два из которых длилось расследование Мюллера, критикам Белого дома так и не удалось набрать хоть сколько-нибудь убедительные доказательства, необходимые для запуска процесса импичмента.

Как провалить «блестящий» план

Взбешенные после неожиданного проигрыша на президентских выборах «своего» кандидата Хиллари Клинтон закулисные кукловоды разработали хитроумный план по «совершенно честному» отстранению Трампа от власти. Для этого требовалось доказать американским избирателям, что победа «Большого Дональда» на выборах была не просто случайной — она была незаконной.

По замыслу сценаристов из штаба Демпартии, лучше всего тут подходил сюжет с неким «иностранным влиянием» — либо на самого республиканского кандидата, либо на процесс голосования. Назначив на роль этого внешнего врага Россию, авторы сценария были уверены в беспроигрышности своей ставки — «коммунистическая угроза» культивировалась в американском обществе с конца 1940-х годов и до сих пор находится во вполне работоспособном состоянии.

Сыграв на удобном со всех сторон образе «советского монстра», можно было бы достичь сразу несколько целей: консолидировать раздираемое расовыми и социальными противоречиями американское общество вокруг способного противостоять этому влиянию нового демократического лидера, принудительно прекратить полномочия дискредитированного президента, ввести самые разнообразные санкции против российских компаний и СМИ, а заодно учинить охоту на ведьм, истребив инакомыслие в стране путем шпионажа за собственными согражданами.

При этом сам процесс «расследования» должен был стать серьезным инструментом давления на Белый дом. Создание «токсичной атмосферы» — испытанный прием американских политтехнологов. Открытое расследование должно было оттолкнуть от Трампа его союзников, лишить поддержки внутри партии, вынудить президента принимать поспешные и ошибочные решения.

Открытое преследование ближайших друзей и соратников также должно было спровоцировать естественную защитную реакцию Трампа, которую при должном умении политтехнологи демократов превратили бы в уголовное обвинение — «противодействие правосудию». А это еще один цент в общую копилку импичмента.

Ожидаемый эффект, по мнению демократов, должен был превзойти все ожидания и полностью окупил бы затраченные на расследование десятки миллионы долларов.

И этот стройный, детально проработанный план по «мирной» смене власти обязательно сработал бы, если бы при его реализации исполнители не допустили несколько ошибок, включая нелепую клоунаду Мюллера.

Враги Трампа рассеяны

Одна из них, как отмечают американские аналитики, — это слишком затянутое «расследование» Мюллера. Если бы оно было проведено в течение первых месяцев после инаугурации Трампа, его вполне можно было бы дотащить до реального импичмента — слишком много недовольных его приходом было даже среди республиканцев.

Тогда, напомним, был еще жив ярый противник Трампа, республиканец Джон Маккейн, скончавшийся в августе 2018 года. Маккейн так сильно ненавидел Трампа, что раскритиковал его политику даже в своем предсмертном послании и запретил ему появляться на своих похоронах. Маккейн также был и ярым русофобом, называл Россию более опасной угрозой для США, чем исламские террористы, требовал начать поставки Украине летального оружия, призывал к кибератакам против Москвы, активно продвигал «Акт Магницкого» и другие санкции. И конечно, Маккейн всячески критиковал Трампа за слишком, по его мнению, «миролюбовые» отношения с Россией.

После смерти Маккейна и ряда кадровых перестановок позиции Трампа заметно укрепились, создав надежное прикрытие от внутриполитических врагов.

Так, с ноября 2016 года мир успел увидеть смену главы Госдепа США, главы администрации Белого дома, а также две смены советников президента по национальной безопасности. Поменял Трамп и ключевых сотрудников разведсообщества: в отставку ушли бывшие руководители ЦРУ и ФБР. А недавно Трамп выставил за порог и главу Национальной разведки Дэна Коутса, который активно призывал расследовать связи президента.

Все это время хозяин Белого дома целенаправленно расставляет на ключевые позиции верных себе людей: от судьи Верховного суда США Бретта Кавано до «карманного» главы Пентагона Марка Эспера.

Денег нет — давай страшилки

В то же время властям США становится все труднее объяснять своим налогоплательщикам целесообразность десятков военных операций за рубежом, включая насильственную смену правительств, поддержку террористических организаций и колоссальный военный бюджет, тянущий экономику США в глубочайшую долговую яму.

Только по официальным цифрам управления Конгресса США по бюджету, госдолг страны на конец 2018 года вырос еще на 2 трлн долларов и составил 78% ВВП.

Создание и культивирование через СМИ и кинофильмы иллюзии постоянной внешней угрозы со стороны России, Китая, Ирана, Северной Кореи — вот последний действенный инструмент, который позволяет управлять массовым сознанием простых американцев. Власти США активно играют на этих страхах, заставляя среднестатистического обывателя верить и в «руку Кремля», и в «призрак коммунизма», и в страшных «русских хакеров из ГРУ», способных взломать все что угодно: от микроволновки до машины для голосования, и в «русских троллей», пишущих в соцсетях разные гадости про американских политиков.

Однако для импичмента «детских страшилок» недостаточно — нужны серьезные факты. А их-то как раз и нет. Вот спецпрокурор Мюллер и пытается, как метко выразился во время слушаний в Конгрессе республиканец Кен Бак, «набросать на стену» обвинения в надежде, что хоть что-то «прилипнет».

«Вы сделали вывод о русском вмешательстве, но никак не доказали. Просто бросили липучку на стену, чтобы посмотреть, что прилипнет», — дал оценку «расследованию» Мюллера Бак.

Мюллер вышел из доверия

Вообще, слушания в Конгрессе высветили очень важную вещь: ни в какие истории про «вмешательство» или «российских хакеров» никто в США уже давно всерьез не верит.

Демократы открыто требовали от Мюллера только одного — озвучить, что Трамп нарушил хоть что-то, привести хоть один факт того, что со стороны президента выглядело бы как «воспрепятствование правосудию», давление на спецпрокурора или свидетелей. А председатель юридического комитета Конгресса демократ Джеррольд Надлер вообще довел Мюллера до нервного тика и заикания.

Но спецпрокурор, как отмечает американское издание USA Today, еще раз повторил, что не нашел «достаточно доказательств», чтобы доказать какие-либо нарушения в ходе избирательной кампании Трампа. Не иначе как «партийным цирком» эти слушания в Конгрессе USA Today не называет, констатируя, что попытка подвести действующего президента к импичменту провалилась.

В свою очередь, конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил в интервью Fox News, что попытка неудачного импичмента делает практически невозможной победу демократов на президентских выборах в будущем году.

«Вы не можете просто пойти на выборы и сказать: мол, мы несем ответственность за то, что потратили огромное количество времени и огромные деньги на неудачный процесс импичмента», — говорит конгрессмен, оценивая шансы демократов на победу.

Американский обозреватель британского издания The Guardian Дэвид Смит дал весьма образную оценку реакции демократов на ответы Мюллера:

«Улыбки застыли на лицах демократов, словно зрители театра поняли, что купили дорогие билеты на неправильное шоу», — подметил Смит.

Раскол в стане демократов

Демократы сильно переоценили Мюллера, искренне полагая, что он поддержит их блеф и мистификацию о «российском вмешательстве». Самое большее, чего им удалось выжать из Мюллера, — это то, что он все же не оправдывал Трампа в своем докладе.

Даже представитель Демпартии Нэнси Пелоси, председатель нижней палаты американского парламента и третий человек в иерархии власти в США, несмотря на свои заявления о том, что «место Трампа в тюрьме», выступила против импичмента, понимая, что никаких реальных оснований для легального отстранения Трампа от власти просто нет.

Тем самым Пелоси вызвала очередной вал критики в свой адрес со стороны однопартийцев, которые обвинили ее в том, что она не выполнила свой «моральный долг», обращает внимание Fox News. Таким образом, слушания Мюллера лишь еще сильнее разделили демократов.

Но опытная Пелоси тонко чувствует настроения американского общества — по опросу Washington Post и ABC News, почти 60% американцев считают, что у Конгресса нет достаточных оснований, чтобы начать импичмент президента. Да и в самом Конгрессе все меньше тех, кто уверен в том, что импичмент приведет к реальной отставке Трампа.

Произвол не останется безнаказанным

По сути дела, закулисные инициаторы расследования «российского вмешательства», истратив более 30 млн долларов, умудрились доказать лишь то, что история о вмешательстве, «сговоре», или каком-либо влиянии на результаты президентских выборов — это выдумка от начала и до конца, а неожиданный проигрыш их кандидата в 2016 году — их собственная «заслуга».

Именно об этом неоднократно заявляли в Москве, отвечая на все бездоказательные обвинения. Однако власти США продолжают раздувать миф «российской киберугрозы», вводя все новые и новые санкции против неподконтрольных им российских СМИ.

Напомним, в декабре прошлого года Федеральное агентство новостей было включено в «санкционные списки врагов США» за якобы имевшее место «вмешательство» в выборы в штате Джорджия в 2018 году. Никаких доказательств, как это уже стало принято в американской правовой практике, предъявлено не было.

Тем не менее, история показывает, что можно и нужно бороться в американских судах с подобным международным правовым произволом. Так, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал заявление об увольнении вскоре после того, как российская компания «Конкорд», которую также безосновательно обвиняли во вмешательстве, обратилась в суд с иском против спецпрокурора Мюллера и генерального прокурора Уильяма Барра.

Адвокат Эрик Дюбелье, представляющий интересы «Конкорда», потребовал привлечь к ответственности американских прокуроров за то, что защитникам российской стороны просто не давали возможности ознакомиться с материалами обвинения, лишив тем самым права на справедливый суд.

В итоге суд США признал, что обвинители сами нарушали американские законы, но… простил их ввиду правовой безграмотности Мюллера и генпрокурора Барра.