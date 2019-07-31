Политолог рассказал, как Украина фактически признала Крым российским

Киев, подавая иск в Гаагу по газовому вопросу, пытается повысить градус конфликтности; Украина фактически признала Крым российским. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Оценка «Нафтогаза»

«Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с Российской Федерации 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Об этом сообщила в среду пресс-служба украинской госкомпании.

«НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов», — говорится в тексте сообщения.

Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года, добавили в пресс-службе.

В Киеве фактически признали Крым российским

Как отметил Андрей Иванов, в иске «Нафтогаза» на самом деле видна старая линия украинских властей и компаний, которые на протяжении всех лет независимости страны пытаются одновременно торговаться с партнерами и шантажировать их.

«Вот если взять ситуацию в целом, особенно сложившуюся после 2014 года, то что мы увидим? С одной стороны, Киев максимально сократил экономическое сотрудничество с Москвой, прежде всего себе в ущерб. Украина отказалась и от покупки у России газа напрямую. Но при этом самый большой страх Киева — прекращение российского транзита голубого топлива. И вот, казалось бы, несовместимые вещи присутствуют во всей украинской политике. И это касается отношений даже с европейскими государствами», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что Украина просит у МВФ кредиты, но не готова на реформы. Государство требует от ЕС оказывать давление на Москву, но каждую зиму грозится заморозить страны объединения.

«Вот интересно, какого эффекта сейчас ожидает «Нафтогаз», предъявляя требования на 5 млрд долларов? Да только того, что Россия не заметит вот этой истерики и продолжит транзит газа. Более 5 лет компания вела себя спокойно, а сейчас подала иск. Так значит, что это всего лишь повод повысить градус конфликтности. К сожалению, при новом президенте Зеленском мы видим продолжение старой политики. Только не будем забывать, что мир не стоит на месте. У транзита через Украину скоро появится несколько альтернатив. В этой истории можно заметить еще одну интересную деталь. Если «Нафтогаз» подает иск на компенсацию за собственность в Крыму, то в Киеве решили фактически признать Крым российским», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Австрии заявили, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.