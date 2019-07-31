Памфилова заявила, что ЦИК России самостоятелен в принятии решений

Москва, 31 июля. ЦИК России не получает указаний от кого-либо относительно действий в той или иной ситуации, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании.

«Я вам клянусь, что я бы здесь и дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил​​​», — сказала она.

Памфилова также подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия России не могла вмешиваться в работу Мосгоризбиркома, который не подчиняется ЦИК РФ, и зарегистрировать через голову МГИК всех недовольных.

Председатель ЦИК России сообщила, что до начала проверки подписей в Центроизбирком жалоб по Москве не поступало. По ее словам, жалобы на решение МГИК поступили от так называемых «независимых кандидатов», в частности от лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и директора «ФБК» Ивана Жданова.

Напомним, на минувшей неделе Мосгоризбирком не удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД на решения окружных комиссий. Такое решение было принято в связи с обнаружением в подписных листах оппозиционеров большого количества недействительных подписей. Примечательно, что еще до проверки документов «независимых кандидатов» в Сети появились видео, где группа активистов рисует подписи в поддержку соратников скандального блогера Алексея Навального.