Памфилова рассказала о наказе Путина

Москва, 31 июля. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова впервые рассказала о наставлении президента России Владимира Путина перед стартом предвыборной кампании в Мосгордуму.

На заседании ЦИК Памфилова отметила, что не получала ни от кого никаких директив по выборам.

«Я вам клянусь, что я бы здесь и дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил», — объяснила она.

Она отметила, что Центризбирком принимает решения строго в своей компетенции и в соответствии с законом, передает РИА Новости.

«Мне президент сказал: «Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше», — призналась глава ЦИК. — Первый раз передаю на публику слова президента».

В Москве ранее прошли митинги в связи с недопуском некоторых «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство из акций прошли незаконно, их организаторы — соратники блогера Алексея Навального — призывали россиян к нарушению закона.

Стоит отметить, что кандидатам Навального было отказано в регистрации на выборы из-за превышения уровня брака в подписных листах. Не добрав необходимое количество голосов, они заполнили пробелы фальсификатами.

Так, в одной из квартир Москвы во время прдписной кампании была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за юриста так называемого «ФБК» Любовь Соболь. Среди «мертвых душ» в ее документах оказались действительно умершие люди: сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.