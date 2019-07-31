Почему в новый договор СНВ должны быть включены Великобритания и Франция

Кроме США, России и Китая подписантами нового договора СНВ должны стать Великобритания и Франция, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span заявил, что Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей с Москвой в сфере контроля над вооружениями.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — сказал он.

В то же время его советник по нацбезопасности Джон Болтон выразил уверенность, что новое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), вряд ли будет продлен, так как он является частью «ущербной системы». По словам Болтона, Соединенные Штаты настроены на заключение нового договора в этой сфере, и он должен включать в себя Россию и Китай.

С американскими политиками отчасти согласен и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Однако он подчеркнул, что кроме указанных выше стран, подписантами нового СНВ должны стать также Париж и Лондон.

«Договор, конечно же, должен быть многосторонним, это безусловно. Единственное, что меня смущает — почему речи не ведется о Франции и Великобритании, которые также должны присоединиться к данному соглашению? Ведь есть так называемая ядерная пятерка, и все, кто в нее входят, являются постоянными членами Совбеза ООН, то есть, постоянные члены Совбеза должны подписать договор на многосторонней основе. А то пока получается так, что долгое время все вопросы в сфере контроля над вооружениями рассматривались в рамках двухсторонних отношений — США и России», — говорит эксперт.

В последние годы даже самым заядлым патриотам США стало ясно, что мир перестал подчиняться только Срединным Штатам. В настоящее время он стал многополярным и соответственно все сложные решения должны приниматься сообща.

«Сейчас пришло понимание, что к договору должны привлекаться на только официальные ядерные державы, но и неофициальные, такие как КНДР, Израиль, Пакистан и Индия. Это очень важный момент, потому что эти страны обладают ядерным оружием, но никакими договорами не связаны. Правда, есть проблема: если они вступают в договор, то в каком статусе? Мы их вынуждены будем признать ядерными державами, или как? Тут много всяких проблемных моментов, которые надо бы продумать. Или же можно просто признать, что они неядерные державы, а значит, они должны будут уничтожить свой арсенал», — продолжает Перенджиев.

В любом случае, для привлечения Китайской Народной Республики к новому варианту СНВ, сначала подписантам необходимо будет включить в соглашение европейские страны.

«Только так соглашение может стать привлекательным для нас и Китая. Вот тогда все будет честнее», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Российская Федерация и Соединенные Штаты подписали договор СНВ-III в 2010 году, он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Срок действия договора — до февраля 2021 года.