Посвященный камерам на дорогах раздел «сломал» сайт ГИБДД РФ

Москва, 31 июля. Сайт ГИБДД России оказался временно недоступен после того, как на портале появился интерактивный раздел, собирающий информацию о камерах на дорогах.

Любого пользователя, пытающегося зайти на ресурс, встречает надпись: «Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».

Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается провести анализ существующих правил дорожного движения на предмет их будущего улучшения. Для этого будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД и подготовит рекомендации для их улучшения.

Депутат Государственной думы России Вячеслав Лысаков поддержал инициативу Госавтоинспекции. Парламентарий заявил, что правила дорожного движения необходимо пересмотреть и улучшить с учетом нынешних реалий в стране.