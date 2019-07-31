Россияне назвали сильнейший военный флот в мире

Москва, 31 июля. Две трети жителей РФ назвали Военно-морской флот России самым сильным в мире. Такие данные представила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи провели опрос, 67% участников которого считают ВМФ РФ сильнейшим флотом мира. 40% респондентов назвали самым сильным американский военный флот. На третьем месте списка расположился китайский флот — за него проголосовали 15% респондентов.

В соответствии с данными ВЦИОМ, 89% опрошенных уверены, что российский ВМФ способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы со стороны других государств. Для сравнения, в 2005 году этого мнения придерживались 70% респондентов, сообщает «Царьград».

Кроме того, 85% опрошенных граждан назвали службу в ВМФ престижной. Также 56% респондентов сообщили, что они поддержали бы своих детей и внуков, если бы те решили стать офицерами ВМФ.

Опрос ВЦИОМ показал, что, как и в 2005 году, почти у каждого пятого россиянина есть друзья, знакомые или родственники, которые служат или работают в ВМФ РФ. Социологи отметили, что чаще всего об этом сообщают респонденты мужского пола (26%).

Напомним, 28 июля в России отпраздновали День ВМФ. Торжества прошли практически во всех портовых городах — от Калининграда до Владивостока, однако главный парад традиционно состоялся в Санкт-Петербурге, пишет «Газета.ru».

Праздничный парад в Северной столице принял президент России Владимир Путин. Во время торжественного мероприятия глава государства заявил, что ВМФ России способен дать отпор любому агрессору, сообщает НСН.