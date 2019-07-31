Памфилова рассказала генсеку СЕ о ходе избирательной компании в РФ

Москва, 31 июля. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в курсе ситуации с ходом избирательной кампании в России, в том числе в Москве, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Я подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами, исходя из нашей позиции, нашей точки зрения, чтобы у него была максимальная картина», — сообщила Памфлова журналистам.

Глава ЦИК уточнила, что комиссия получила девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Все они могут обжаловать решение о недопуске к регистрации в течение десяти дней.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не может «через голову Мосгоризбиркома оптом и скопом всех зарегистрировать». В связи с этим она посоветовала всем уверенным в своей правоте кандидатам пройти установленные законом процедуры.

Жалобы, по ее словам, поступили от Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ивана Жданова, Ирины Собяниной, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Екатерины Игнатовой и Елены Русаковой. Комиссия работает с документами по этим жалобам.

ЦИК делает все возможное, чтобы процесс регистрации шел максимально прозрачно и открыто, несмотря на беспрецедентное давление со стороны ряда кандидатов-самовыдвиженцев, в частности, сторонников основателя так называемого ФБК, блогера Алексея Навального.

Так называемые «политики» сначала оскандалились на этапе сбора подписей. В сданных ими документах было выявлено огромное количество брака. «Юристка» ФБК Соболь даже организовала подпольную квартиру по подделке подписей москвичей. 13 июля полиция обнаружила эту лабораторию.

Несмотря на это, «оппозиция» считает свой недопуск на выборы в МГД незаконным и устраивает несогласованные митинги, подвергая опасности горожан и гостей столицы. Подобные сходки они провели 13 июля и 27 июля.

27 июля для участия в запрещенной акции в Москву привезли массовку из регионов. Провокаторы за деньги кидались на сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Они швыряли бутылки в стражей порядка, распыляли газ из перцовых баллончиков, а один мужчина даже запустил в омоновца урной. Участники акции также прорвали оцепление полиции, а часть из них парализовала движение автотранспорта на Садовом кольце.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что по факту запрещенной акции «оппозиции» в Москве 27 июля возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следствия, накануне проведения этой «сходки» группа лиц распространяла в Сети призывы присоединиться к акции, хотя эти люди прекрасно знали, что эти действия могут обернуться массовыми беспорядками и повлечь за собой ответственность за нарушение законодательства.