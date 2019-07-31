«Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять млрд долларов

Киев, 31 июля. «Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской государственной компании.

Ранее «Нафтогаз Украины» и предприятия, которые входят в группу «Нафтогаз», в конце июня 2019 года подали в трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге исковое заявление. Речь шла о размере компенсации убытков, якобы причиненных экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. «Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять миллиардов долларов.

Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Москву выплатить 5,2 миллиарда долларов в пользу истцов. Как подчеркнули в пресс-службе, трибунал должен вынести решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

В марте 2019 года в «Нафтогазе» заявили, что выиграли спор о взыскании с России ущерба за потерю активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Об этом рассказал глава компании Андрей Коболев. По его словам, компания получила решение арбитража Гааги. Коболев уточнил, что Украина якобы смогла доказать, что Россия «виновата в потере активов и должна ответить за это». На пресс-конференции глава украинского газовой компании подчеркнул, что Киев оценивает убытки в пять миллиардов долларов, однако «окончательная сумма будет предметом следующего слушания».

В 2017 году «Нафтогаз» подал иск к России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием компенсировать потерю активов, которые украинская компания якобы потеряла в результате воссоединения Крыма с РФ.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и Соединенные Штаты Америки ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.