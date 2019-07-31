Рюмочная Резника удивила суд новыми документами и добилась переноса заседания

Санкт-Петербург, 31 июля. Заседание по делу петербургской рюмочной «Дружба», которую связывают с депутатом городского Законодательного собрания Максимом Резником, было перенесено из-за новых документов, представленных ответчиками.

Поводом для претензий к владельцу рюмочной Александру Гаврицуле послужили результаты внеплановой проверки Роспотребнадзора. Надзорный орган выявил массу нарушений — несоблюдение правил пожарной безопасности, излишний шум, отсутствие вентиляции и так далее.

Сперва Гаврицула написал в комментариях к документам, что приступил к исправлению указанных замечаний, однако позже защита неожиданно представила новые документы, из-за чего суду пришлось переносить заседание.

Как сообщает портал «Невские новости», не исключено, что внезапный поворот в деле рюмочной произошел благодаря вмешательству неких влиятельных людей. Издание сообщает, что хоть владельцем заведения и является Гаврицула, на деле прибыль от него получает Резник.

Ранее сообщалось, что петербуржцы опасаются возможности вмешательства Резника в дело рюмочной. Депутат обладает необходимыми рычагами воздействия, в том числе на судебные органы. Это может помочь рюмочной избежать справедливого наказания.

Напомним, ранее Резник оказался в центре наркоскандала после того, как устроил провокацию на мирном шествии 1 Мая. В Сети появилось видео, в котором депутат курит на балконе папиросу с наркотиками. После этого петербуржцы потребовали лишить парламентария депутатского мандата. Общественники регулярно проводят пикеты у здания городского Заксобрания и в районе Гостиного двора. Цель активистов — обратить внимание на ситуацию с Резником, которому до сих пор сходит с рук употребление запрещенных веществ.