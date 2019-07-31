В Крыму объяснили происхождение слухов о дороговизне отдыха на полуострове

Симферополь, 31 июля. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко объяснил происхождение слухов о дороговизне отдыха на полуострове.

Волченко убежден, что против Крыма запущена информационная кампания по дискредитации туристического имиджа республики. Он уточнил, что это произошло с полуостровом впервые за пять лет.

«Последние годы с нами никто таким образом не боролся. Видимо, всерьез не воспринимали, — приводит его слова РИА Новости. — Теперь это своего рода показатель, что мы двигаемся в нужном направлении и стали конкурентоспособны».

Министр курортов и туризма отметил, что Крым становится популярным направлением среди путешественников.

«Туриста обмануть сложно, — убежден Волченко. — Он все равно все проверяет сам. Все информационные вбросы разбиваются о личный опыт».

Член правления Альянса туристических агентств (АТА), гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян ранее назвал самые частые претензии российских туристов к отелям. Чаще всего россияне возмущены питанием. Он пояснил, что туристы зачастую требуют арбузов в мае, а клубнику — в октябре.

Кроме того, путешественники из России высказывают претензии из-за несоответствия номера их ожиданиям. Люди видят в Сети красивые картинки и рисуют в воображении образ отеля, но на деле все оказывается более прозаичным.