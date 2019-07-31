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Визит Путина в Монголию на 80-летие победы на Халхин-Голе прорабатывается в Кремле

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Визит Путина в Монголию на 80-летие победы на Халхин-Голе прорабатывается в Кремле

Москва, 31 июля. Визит президента России Владимира Путина в Монголию на торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе прорабатывается, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

По информации ТАСС, Кремль не исключает визит Путина в Монголию осенью.

«Такой визит находится в проработке, детали будут сообщены дополнительно», — сообщили в пресс-службе.

В конце мая стало известно, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в страну осенью для участия в празднованиях в честь 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол.

Конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между Советским Союзом и Японией случился в 1939 году, напомнил «АиФ». Сражение длилось с мая по сентября. Восемьдесят лет назад японские войска были разгромлены советско-монгольскими солдатами, сообщила «Газета.ру».

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Источник: ТАСС
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