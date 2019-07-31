Как изменится жизнь в РФ в августе: перерасчет пенсий, ипотечные каникулы, страховка от ЧС

В августе 2019 года в России вступает в силу ряд законов, существенно меняющих жизнь простых граждан. Подробности — в обзоре Федерального агентства новостей.

Кому повысят пенсии в августе

С 1 августа будет произведен ежегодный перерасчет пенсий работающих граждан. Прибавку получат работающие пенсионеры, за которых работодатели платили взносы в Пенсионный фонд России в 2018 году. По данным ПФР, это каждый пятый получатель страховой пенсии по старости или инвалидности.

Размер прибавки к пенсии работающих пенсионеров рассчитывается индивидуально. Он зависит от зарплаты гражданина и срока его выхода на пенсию. При этом максимальный размер надбавки не может превышать трех пенсионных баллов. В 2019 году один балл равен 87,24 рубля.

Корректировка выплат работающим пенсионерам производится автоматически.

Кому разрешат не платить ипотеку

С 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, дающий россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, право не погашать ипотеку в течение полугода либо делать взносы ниже установленного договором размера. С 1 августа закон об ипотечных каникулах усилен новой нормой Налогового кодекса РФ, которая освобождает от госпошлины за внесение изменений в ЕГРН граждан, оформляющих ипотечные каникулы.

Чтобы получить ипотечные каникулы, заемщики, взявшие кредит на жилье до вступления в силу указанного закона, должны обратиться банк с заявлением о предоставлении им льготного периода на срок не более шести месяцев. При этом недвижимость, взятая в ипотеку, должна быть единственным жильем, сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей, а заемщик должен находиться в трудной жизненной ситуации.

Закон определяет пять видов трудной жизненной ситуации: регистрация гражданина в качестве безработного, получение инвалидности I или II группы, признание заемщика временно нетрудоспособным на срок более двух месяцев, снижение дохода на 30%, а также появление новых лиц на иждивении.

Новая графа в квитанции на квартплату

С 4 августа в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг появится новая графа — страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Оплачивать ее гражданам предлагается в добровольном порядке.

Перечень страховых рисков каждый регион, участвующий в этом эксперименте, устанавливает самостоятельно, как и тариф жилищного страхования. Однако предполагается, что в среднем по России этот тариф будет равен 3 рублям за квадратный метр в месяц.

Новые правила регистрации автомобилей

С 4 августа меняются правила регистрации новых автомобилей. Чтобы оформить документы, не нужно будет обращаться в ГИБДД — услугу предоставят прямо в автосалоне. Однако нововведение коснется только автомобилей, приобретенных у официальных дилеров.

Кроме того, в августе меняется порядок изготовления автомобильных регистрационных знаков. Номера будут делать частные компании, но сочетания букв и цифр для них по-прежнему будет назначать Госавтоинспекция.

Отмечается, что частникам не дадут задрать цены на номера, поскольку максимальный размер стоимости знаков установлен законодательно: на автомобиль — не более 2 тысяч рублей, на мотоцикл или автоприцеп — не более полутора, транзитные номера — 200 рублей.

Наказание за помехи работе медиков

С 6 августа вступают в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие уголовную ответственность за воспрепятствование законной деятельности медиков или проезду машины скорой помощи. Если в результате помех работе врачей пациенту был причинен тяжкий вред здоровью, то виновника могут лишить свободы на срок до двух лет.

Если же по вине нарушителя наступила смерть пациента, то его могут отправить за решетку на срок до четырех лет.

Кроме того, усилена административная ответственность за отказ уступить дорогу скорой помощи. Штраф за такое нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушителя также могут лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года. За воспрепятствование деятельности врачей штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей.

Конец «зарплатного рабства»

С 6 августа вводится административная ответственность для работодателей за навязывание работникам зарплатных банков.

Если работодатель препятствует осуществлению работником его права на замену банка, в который перечисляется зарплата, то в отношении работодателя вводятся санкции, аналогичные тем, что применяются за невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты, либо за установление зарплаты в меньшем размере, чем предусмотрено трудовым законодательством (предупреждение и штраф для должностных лиц в размере 10-20 тысяч рублей, штраф для ИП — 1-5 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей).

Провоз фруктов, овощей и цветов через границу

С 19 августа россияне смогут провозить через границу в багаже и ручной клади не более 5 кг свежих фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Аналогичные нормы будут действовать для всех почтовых отправлений.