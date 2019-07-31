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В России больным лихорадкой выделят отдельные туалеты в самолетах

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В России больным лихорадкой выделят отдельные туалеты на борту

Москва, 31 июля. Для больных с подозрением на лихорадку в полете будут выделены отдельные туалеты на борту. Соответствующие рекомендации подготовили в Минздраве. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Речь идет о пассажирах, у которых есть подозрения на лихорадку: не снижается температура, лицо приобрело желтый оттенок. 

«Старший бортпроводник по возможности выделяет специальный туалет, которым будет пользоваться только больной. Если это невозможно, организуется дезинфекция туалета после каждого посещения», — говорится в документе.

Также назначается для ухода отдельный бортпроводник, «который будет оказывать первую помощь и проводить первичные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия».

В России больным лихорадкой выделят отдельные туалеты на борту

Заведующий кафедры летной эксплуатации и безопасности полетов в гражданской авиации Университета гражданской авиации (Санкт-Петербург) Анатолий Костылев отметил, что самолеты обычно оснащены определенным количеством туалетов, которые рассчитаны на определенное число пассажиров.

«То же самое касается и бортпроводников. Если есть такая возможность, нужно изолировать больного.

Но в полностью заполненных самолетах такое точно сложно будет реализовать», — также сказано в документе.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков поддержал идею Минздрава. Он отметил, что это реально к исполнению на борту самолетов, в которых есть как минимум пять-шесть туалетов.

В России больным лихорадкой выделят отдельные туалеты на борту

СМИ постоянно сообщают о том, что самолеты вынуждены совершать экстренную посадку из-за болезни пассажиров. Так, на днях по этой причине в аэропорту приземлился борт компании Utair, следовавший по маршруту Сургут — Ростов-на-Дону.

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