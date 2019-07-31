Сирия, 31 июля. Курды заявили об аресте 30 террористов ИГ1 в Восточном Дейр-эз-Зоре. Турция перебросила подкрепление к границе с Хасакой. ВКС РФ оказывают поддержку САА на границах зоны «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в западной части Алеппо и на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление NDF****** на северо-восток Латакии; продолжают вести подрывные работы юго-восточнее Алеппо.

Курды: подверглись обстрелам протурецких боевиков на севере Алеппо; заявили о задержании 30 боевиков ИГИЛ1 в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили дополнительные силы к границе с Хасакой.

Провинция Латакия

В северной части провинции вновь вспыхнули ожесточенные столкновения поблизости от города Кабана. Telegram-канал (BellumActa) сообщает о том, что в район населенного пункта прибыли дополнительные отряды проасадовских ополченческих отрядов Национальные силы обороны (NDF), которые будут задействованы для отражения возможных атак боевиков. Отмечается, что в зонах контроля исламистов также возобновили работу российские ВКС. Над зонами дислокации исламистов были замечены вертолеты Ми-28 и Ка-52. Напомним, северные районы Латакии находятся в оккупации радикальных группировок, таких как «Тахрир Аш-Шам» и запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана».

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (alfuratagency) сообщает о том, что российские военные самолеты осуществили боевые вылеты в западной части провинции над территориями, занимаемыми боевиками вооруженной оппозиции. Точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по военным объектам исламистов на подступах к городу Аль-Атариб.

Тем временем к северу от Алеппо вновь отмечаются боестолкновения на линии соприкосновения сил поддерживаемых Турцией бандгрупп и курдских вооруженных формирований. Согласно информации Twitter-канала (RojavaNetwork), протурецкие джихадисты нанесли ракетные удары по населенному пункту Мараназ, расположенному недалеко от Тель-Рифата.

Агентство новостей SANA News передает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести работы по уничтожению СВУ и боеприпасов, изъятых из тайников террористов «Исламского государства»1 после их отступления из района озера Аль-Джаббуль к юго-востоку от административного центра региона. По предварительным данным, саперы правительственных войск будут задействованы здесь до 14.00. Напомним, данные территории были зачищены от боевиков террористической группировки в конце весны – начале лета 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступили неподтвержденные данные о том, что в результате спецоперации «Демократических сил Сирии»**** (SDF), проводившейся накануне на восточном побережье Евфрата, были задержаны по меньшей мере 30 боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers). Как известно, обыски прошли в городах Шхиль, Дибан и Аль-Бусейра. Поддержку курдским отрядам оказывали ВВС возглавляемой США международной коалиции, которые совершали авианалеты в населенных пунктах, где, как предполагалось, могли скрываться боевики ИГ. Сведения о возможных жертвах среди мирного населения до сих пор не были оглашены. Напомним, несмотря на то, что курды ранее заявляли о «полном освобождении» данных территорий, здесь все еще велика активность так называемых спящих ячеек ИГИЛ, в результате подпольной деятельности которых страдают, прежде всего, местные жители.

Провинция Хама

В северной части провинции продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандгрупп. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), ВКС РФ продолжили работу в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зета, атаковав огневые позиции и укрепления радикалов группировки «Джейш Аль-Изза».

Между тем боевики вновь заявили о якобы нанесенном Сирийской арабской армии (САА) уроне в военной технике. Оппозиционный интернет-портал Step News Agency утверждает, что исламисты уничтожили танк и бульдозер правительственных подразделений в долине Хасмин южнее населенного пункта Аз-Залакият. Тем не менее данная информация пока не получила подтверждения от официальных источников.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (XXVII27_) передает, что Турция продолжает стягивать силы к сирийско-турецкой границе. Очередная партия подкреплений была передислоцирована к линии разграничения сил с «Демократическими силами Сирии» (SDF) в район Джейланпынар на юге турецкой провинции Шанлыурфа. К границе с Хасакой прибыли десятки бронетранспортеров и автобусов с военными. Напомним, ранее Анкара заявляла о своем намерении приступить к зачистке северных районов Сирии от радикальных курдских группировок, выступающих на стороне Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.