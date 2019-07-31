Глава Минобороны Польши отказался отмечать с немцами начало Второй мировой

Варшава, 31 июля. Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он напомнил, на какой стороне воевали поляки и немцы.

«В Гданьске будут петь и радоваться тому, что Германия напала на Польшу», — сказал глава МО Польши в эфире Польского телевидения о мероприятиях, которые планирует провести фонд «Примирение» 1 сентября.

По мнению Блащака, этот так называемый Марш жизни «не лучший повод для единения». Министр напомнил, что жертвами войны были поляки, а палачами — немцы. И об этом нужно всегда помнить, добавил он. Глава МО Польши отказался отмечать с немцами начало Второй мировой войны.

«Фундаментом примирения должно быть называние вещей своими именами, а не размазывание границы между жертвами и палачами… Действия этого типа затемняют это знание», — подчеркнул Блащак.

Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу традиционно проводятся в польском городе Гданьск 1 сентября. В этом году центральные торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны организуются властями Польши в Варшаве. Приглашение были направлены странам НАТО, ЕС, Восточного партнерства.

Россию польские власти решили не приглашать. Они объяснили это тем, что Москва 1 сентября 1939 года еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми государствами, с которыми тесно сотрудничает, напомнил «Взгляд.ру».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя шаг Варшавы, заявил, что Москва относится к этому негативно. По его словам, любые мероприятия, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными. Пресс-секретарь президента России напомнил о роли РФ в завершении Второй мировой войны.