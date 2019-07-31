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Подписчики припомнили отдыхающей на яхте Рудковской пожары в Сибири

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Подписчики припомнили отдыхающей на яхте Рудковской пожары в Сибири

Москва, 31 июля. Российская телеведущая Яна Рудковская и ее муж Евгений Побщенко выложили фотографии своего отдыха из Сардинии. На снимках, которые Рудковская выложила в Instagram, она позирует на огромной яхте посреди моря.

Многие пользователи начали хвалить женщину за ее внешний вид, отмечать достоинства отдыха в Италии и желать хорошего отдыха, другие припомнили телеведущей ее недавний пост про пожары в Сибири.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning Sardinia ????@natayakimbeachclub @natayakim ????

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

«И дыма нет сибирского! Красота!» — пишет один из подписчиков.

«Почему не хочешь потратить деньги на тушение пожара?» — тут же задается вопросом другой. 

«Я думаю, должно быть стыдно за этот псевдопатриотизм», — отмечает третий.

Это не первый раз, когда Рудковская подвергается критике в ее собственном Instagram. Ранее подписчикам не понравилось пышное розовое платье, которое выбрала супруга Плющенко, когда ее пригласили на свадьбу режиссера Резо Гигинеишвили и бизнес-вумен Надежды Оболенцевой. Некоторые пользователи обратили внимание, что подобный наряд ей не идет, а другие и вовсе заявили, что показанное платье несколько дней назад демонстрировала в соцсетях Вера Брежнева.

Гораздо более снисходительно подписчики воспринимают посты, посвященные семье Рудковской. Так, например, на прошлой неделе телеведущая выложила фотографию со своими сыновьями Андреем и Николаем, которые поступили в МГИМО. На снимке она держит за руки своих детей, одетых в деловые костюмы с лентой выпускника школы. Большинство пользователей поздравляли маму и желали новоиспеченным студентам успехов в учебе.

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