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Экономика

Поездки на такси для россиян оказались выгоднее личного автомобиля

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Поездки на такси для россиян оказались выгоднее личного автомобиля

Москва, 31 июля. Аналитики компании HSBC сравнили затраты россиян на обслуживание личного авто и на поездки на такси.

Специалисты по итогам проведения исследования пришли к выводу, что россиянам, которые в год проезжают менее 5,4 тысячи километров, дешевле ездить на такси. Эксперты объяснили, что их совет связан с относительно высокой стоимостью покупки автомобиля в сравнении с достаточно недорогим такси, которое часто заменяет общественный транспорт.

В HSBC выяснили, что такси в России на 75% дешевле, чем в США. В свою очередь обслуживание личного автомобиля для россиянина лишь на 30% дешевле, чем для американца, передает Национальная служба новостей.

Средняя стоимость поездки на такси в России составляет около 130 рублей, в Москве — около 360 рублей. Однако разница в ценах незаметна потребителю из-за пропорциональности стоимости за поездку и доходов жителей регионов и столицы, пишет «Коммерсант».

Поездки на такси для россиян оказались выгоднее личного автомобиля

Как свидетельствуют данные годового доклада Минтранса, общественный транспорт российских граждан не привлекает. Россияне выбирают такси, каршеринг или личные автомобили. Маршрутными такси за последний год стали пользоваться на 2,3% россиян меньше, а трамваями — на 6,85%. Сократилась также популярность и водного транспорта — на 24%.

В ведомстве добавили, что россияне стали чаще летать на самолетах по России. Число поездок этим видом транспорта выросло на 10%.

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