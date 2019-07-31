Поездки на такси для россиян оказались выгоднее личного автомобиля

Москва, 31 июля. Аналитики компании HSBC сравнили затраты россиян на обслуживание личного авто и на поездки на такси.

Специалисты по итогам проведения исследования пришли к выводу, что россиянам, которые в год проезжают менее 5,4 тысячи километров, дешевле ездить на такси. Эксперты объяснили, что их совет связан с относительно высокой стоимостью покупки автомобиля в сравнении с достаточно недорогим такси, которое часто заменяет общественный транспорт.

В HSBC выяснили, что такси в России на 75% дешевле, чем в США. В свою очередь обслуживание личного автомобиля для россиянина лишь на 30% дешевле, чем для американца, передает Национальная служба новостей.

Средняя стоимость поездки на такси в России составляет около 130 рублей, в Москве — около 360 рублей. Однако разница в ценах незаметна потребителю из-за пропорциональности стоимости за поездку и доходов жителей регионов и столицы, пишет «Коммерсант».

Как свидетельствуют данные годового доклада Минтранса, общественный транспорт российских граждан не привлекает. Россияне выбирают такси, каршеринг или личные автомобили. Маршрутными такси за последний год стали пользоваться на 2,3% россиян меньше, а трамваями — на 6,85%. Сократилась также популярность и водного транспорта — на 24%.

В ведомстве добавили, что россияне стали чаще летать на самолетах по России. Число поездок этим видом транспорта выросло на 10%.