Госавтоинспекция впервые опубликовала карту РФ со всеми камерами на дорогах

Москва, 31 июля. ГИБДД запустила на своем официальном сайте новый интерактивный раздел, где собраны данные о средствах фиксации нарушений на дорогах. Об этом рассказала в среду спикер министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, новый раздел в настоящее время работает в пилотном режиме. На сайте можно увидеть все места, где установлены функционирующие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Отмечается, что соответствующий развел создали после июньского заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения.

Тогда глава российского государства Владимир Путин заявил, что основной целью установки камер является сокращение травматизма и сохранение жизни, поэтому «скрывать их нет необходимости».

Волк обратила внимание на то, что новый раздел создан для детального информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Кроме того, по ее словам, он призван помочь разработчикам навигационных приложений.

В начале июля текущего года сообщалось, что Госавтоинспекция РФ планирует пересмотреть правила дорожного движения (ПДД).