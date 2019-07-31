Пентагон изучает Север России, чтобы создать «панические настроения»

Оборонное логистическое агентство Пентагона проводит отбор компаний для проведения «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Оборонное ведомство интересуют следующие регионы России: остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Кроме того, помимо российских территорий, в перечень попали Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

В документе сообщается, что отчеты будут содержать информацию о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также данные о наличии в каждом из этих мест природных ресурсов и материалов.

На самом деле у данного исследования могут быть разные причины, считает первый заместитель комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«Возможно, Пентагон исследует возможности перекрыть поставки продуктов питания и снабжения. Также причиной интереса может быть желание понять, насколько в случае необходимости можно оперативно заменить источники пополнения. Однако у США есть собственные внутренние ресурсы. Они могут обеспечивать себя без каких-либо внешних факторов», — заявил парламентарий в беседе с Федеральным агентством новостей.

Иногда такая подробная информация нужна оборонному ведомству не в самых благих намерениях, говорит депутат.

«Если планируются какие-либо провокации, боевые действия, оккупация, то в таких случаях эта информация выясняется. Тем не менее она выясняется не таким открытым способом. Когда заявляют, что будут проводить такие исследования, то это является попыткой создать какие-нибудь панические настроения и немного припугнуть. Подобная информация необходима для проведения мероприятий, которые не являются мирными. Однако это делается скрытно, а не публично», — сказал он.

Территория Российской Федерации самодостаточная и располагает огромным количеством внутренних ресурсов для того, чтобы себя обеспечивать, добавил Шерин.

Также подчеркивается, что отчеты после этих исследований необходимы Пентагону в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex), целью которой является сбор данных о возможностях коммерческих предприятий по всему миру содействовать операциям американской армии и помогать ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий.