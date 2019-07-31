Гройсман объяснил провал Порошенко на выборах в Раду

Киев, 31 июля. Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко так и не сделал для себя выводы «из того всего, что произошло в последнее время». Об этом премьер написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя интервью Порошенко «Украинской правде».

В нем пятый президент Украины заявил, что его партия «Европейская солидарность» могла претендовать на большее число голосов на досрочных парламентских выборах. Порошенко напоминал, что такие партии, как «Самопомощь», «Украинская стратегия Гройсмана» и другие прекрасно «понимали, что у них нет никаких шансов», но приняли решение идти самостоятельно. При этом Порошенко назвал такое решение «ошибкой».

Гройсман считает, Порошенко до сих пор не понял, почему он не пошел на выборы вместе с экс-президентом. Премьер указал, что в действительности между правдой и ложью, погоней за деньгами и моралью существует большая разница.

«И именно поэтому нам не по пути. У него уже все позади, но я уверен — у Украины все еще впереди», — объяснил Гройсман провал Порошенко.

Накануне руководитель МВД Украины Арсен Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи», говоря о противодействии полиции в ходе проведения парламентских выборов. По словам министра, экс-президент просто не хочет признать, что проиграл на выборах, пишет «Газета.Ru».