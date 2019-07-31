«Офицеры России» призвали жестче карать провокаторов, атаковавших полицейских 27 июля

Москва, 31 июля. Провокаторов, которые атаковали сотрудников правоохранительных органов на незаконном митинге, прошедшем в Москве 27 июля, необходимо наказать по всей строгости закона. Такое мнение выразил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Он отметил, что устроенные в минувшую субботу массовые беспорядки не переросли в погромы только благодаря умелым действиям офицеров, а также рядовых сотрудников полиции и Росгвардии. Липовой напомнил, что провокаторы швыряли в правоохранителей урны и куски асфальта, а также пытались бить полицейских по лицу. Кроме того, участники несанкционированной акции распыляли газ и шли напролом против сотрудников правоохранительных органов.

«А сейчас участникам этих беспорядков дают то семь суток, то десять. А большинство просто отпускают из ОВД. Я не юрист и не следователь, им, конечно, виднее. Но как боевой офицер, я бы сказал: за то, что подняли руку на тех, кто защищает граждан, защищает страну — таких ответных мер мало. Таким молодчикам надо давать такой ответ по всей строгости закона, чтобы неповадно было. В Швеции просто за участие в несогласованной акции дают два года лишения свободы», — рассказал Липовой РАПСИ.

По словам главы «Офицеров России», закон должен предусматривать такие карательные меры, которые позволят исключить из сознания участников несанкционированных акций даже мысли о том, чтобы поднять руку «на тех, кто и так каждый день, рискуя жизнью, выполняет свой долг перед страной».

Напомним, организаторы несанкционированного митинга пытались шантажом заставить избирательные комиссии зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы представителей так называемой оппозиции, которые на законных основаниях получили отказ, когда выяснилось, что многие из собранных ими подписей являются «липовыми». Во время незаконной акции сотрудники правоохранительных органов предпринимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность москвичей и туристов.

В связи с применением насилия к представителям власти Следственный комитет России возбудил три уголовных дела. Нападавшие на полицейских провокаторы могут быть осуждены на 10 лет. А организаторы массовых беспорядков могут лишиться свободы на срок до 15 лет.