Сирия, 1 августа. Неизвестные боевики обстреляли КПП САА в провинции Даръа. Антитурецкие протесты идут к востоку от Алеппо. Жители Восточной Гуты подорвались на мине боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): была атакована террористами в провинции Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла курдский патруль в Ракке.

Международная коалиция: провела воздушный рейд на территории провинции Хасака, провела разведку у берегов Сирии и Ливана.

Курды: оказались под обстрелом протурецких боевиков в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Двое мирных жителей получили ранения в результате взрыва мины на территории оазиса Восточной Гуты в провинции Дамаск. Как сообщает Baladi News, взрыв произошел в районе фермы Осаш около города Кафр-Батна. Раненые были доставлены в госпиталь «Мовасат» в Дамаске. Вероятнее всего, мина осталась с тех времен, когда Восточная Гута находилась под контролем целого ряда оппозиционных и джихадистских группировок.

Провинция Латакия

Самолет радиолокационной разведки ВМС США Poseidon P-8A курсирует возле побережья Средиземного моря у берегов Ливана и сирийских провинций Латакия и Тартус, сообщает мониторинговый источник в Twitter (@Intel_Sky). Обычными целями подобных миссий американской авиации являются сирийские военные базы, а также российские базы ВМФ и ВКС РФ. Также американцев интересует база ПВО Сирии в Масьяфе. Следует отметить, что в ряде случае визиты американских самолетов радиолокационной разведки становились прологом к авиаударам ВВС Израиля по территории Сирии.

Провинция Алеппо

Жители города Аль-Баб в провинции Алеппо вышли на демонстрации протеста против турецкой оккупации северных регионов Сирии и действий подконтрольных Турции боевиков из группировок «Свободной сирийской армии» (ССА). Как сообщает курдское издание Hawar News, жители региона требуют, чтобы Анкара вывела оккупационные войска и забрала вместе с ними своих наемников из ССА, которые терроризируют регион, в особенности курдское население.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два человека погибли в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор. Как утверждает местный новостной источник в Twitter (@MasarPressNet), мина в районе населенного пункта Аль-Джая была оставлена когда-то террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство1».

Провинция Даръа

Нападения на правительственные силы и мирных жителей продолжаются в провинции Даръа. Неизвестные боевики атаковали контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии (САА) в провинции Даръа. Атака произошла в городе Ас-Санамейн. Как сообщают новостные источники в Twitter (@HalabTodayTV), в ходе нападения были обстреляны блокпост САА на въезде в рынок в центре города, а также контрольно-пропускной пункт на перекрестке Кита. Использовалось стрелковое оружие и ракетные установки, сообщается об убитых и раненых в рядах САА. Однако эти сведения нуждаются в проверке. Ряд наблюдателей предполагают, что атака могла быть организована при участии военного командования США, присутствующего на американской базе в зоне Ат-Танфа неподалеку.

Провинция Ракка

Боевики группировки «Ахрар аш-Шааб», относящейся к протурецким формированиям «Свободной сирийской армии» (ССА) и действующей на севере Сирии, обстреляли патруль проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) на территории провинции Ракка. Курдский патруль был поражен противотанковой управляемой ракетой. Исламисты распространили видеозапись обстрела через свой ресурс в Twitter (@ahrar_alshaab). Точный район нападения не указывается, курдские источники пока не комментируют нападение.

Провинция Хама

Мощный пожар вспыхнул в районе населенного пункта Абу Кабис на территории провинции Хама, сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV). Информации о причинах пожара и причиненном ущербе на данный момент нет.

Провинция Эс-Сувейда

Тело неизвестной женщины было обнаружено к северу от города Эс-Сувейда. Как сообщает местное информационное агентство Suwaida 24, труп со следами удушения был найден около часа ночи вблизи автодороги Эс-Сувейда — Дамаск между населенными пунктами Атиль и Салим. При себе у убитой не было никаких документов, тело доставлено в госпиталь для определения точного времени смерти и установления личности.

Провинция Хасака

Силы международной коалиции провели очередной воздушный рейд в провинции Хасака. Как сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork), авиация коалиции США появилась в небе над деревней Аль-Рашидия к югу от города Эль-Камышлы. В воздух было выпущено несколько осветительных снарядов. Подробности о ходе и результатах операции пока неизвестны. Вероятно, целью операции являются «спящие ячейки» террористов из состава группировки «Исламское государство».

Ирак

Турецкая авиация нанесла удары по объектам «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции, удары в рамках операции против курдов наносились в районах Зап и Метина.

1 Организация запрещена на территории РФ.