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Россия

Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

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Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

Москва, 31 июля. Компания BIT представила список товаров, которые чаще всего воруют в российских магазинах.

BIT разработала применяемый в магазинах России алгоритм распознавания лиц NtechLab. Компания провела исследование с целью выяснить, какие товары чаще всего покидают пределы магазина неоплаченными.

Как оказалось, в этом году популярностью у магазинных воришек пользуются  морепродукты, кофе, сладости,  сыр, колбаса, а также пиво и другой алкоголь. При этом чаще всего продукты воруют мужчины — 77%.

А вот дамы, которые не считаются с законом, предпочитают парфюмерию. 78% из всех воров в этом направлении оказались представительницами прекрасного пола. Среди косметики воры предпочитают губные помады, тушь, лаки для ногтей, масла для тела и волос, а также тени для век.

Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

Как пишет РБК, в этом году из российских магазинов, которые оснащены системой NtechLab, украли товаров на 38 миллионов рублей.

«На первом месте по кражам алкоголь, — прокомментировал информацию директор службы контроля крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимир Талантов, — затем  — шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним».

11 июля в полицию Москвы поступило сообщение о краже шоколада из магазина на Новослободской улице. Правоохранительные органы столицы приехали на место вызова и задержали мужчину 1987 года рождения. По словам заявителя, подозреваемый совершил кражу 46 плиток шоколада. 

 

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