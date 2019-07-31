Донбасс сегодня: бойцы ООС продают оружие на Украину, в артдивизионе ВСУ пропали снаряды

Донбасс, 31 июля. Украинская армия продолжает обстрелы ДНР. Партия автоматов передовой бригады ВСУ обнаружена в Одессе. Артиллерийское подразделение армии Киева недосчиталось нескольких десятков смертоносных боеприпасов.

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Оперативная обстановка

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщает о трех обстрелах по трем населенным пунктам за сутки. В поселках Коминтерново, Октябрь и Саханка зафиксирована стрельба из крупнокалиберных пулеметов автоматического стрелкового оружия. Жертв и разрушений нет.

В Луганской Народной Республике военные действия со стороны украинских военных не фиксировались.

ВСУ установили боевую технику возле школы

Несмотря на спокойствие на линии фронта с ЛНР, официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко сообщил данные разведки луганчан, согласно которым в подконтрольной противнику Попасной украинские силовики размещают военную технику не только во дворах жилых домов, но и вблизи учебных заведений.

Последними зафиксированными случаями стали размещения прибывших на усиление 54-й бригады двух боевых машин пехоты непосредственно рядом с общеобразовательной школой в городе. Подобного рода действия создают опасность для жизни мирных жителей и продолжают накалять обстановку.

Оружие из Донбасса изъяли на Украине

Представитель оборонного ведомства дончан майор Даниил Безсонов рассказал о двух новых происшествиях с личным составом Вооруженных сил Украины. Разведке ДНР стало известно, что Служба безопасности Украины, военная полиция и командование армии проводят проверку в 56-й в отдельной мотопехотной бригаде под названием «Мариупольская».

Комиссия проверяет количество имеющегося в наличии вооружения, в связи с тем что в Одессе было обнаружено стрелковое оружие, которое числится на балансе бригады. Сотрудники госбезопасности выясняют, как указанное вооружение попало на территорию «спокойной» Украины.

В Курахово задержаны три пьяных солдата

Военная служба правопорядка украинской армии задержала трех солдат, отметившихся пьяной дракой в кафе города Курахово. Задержанные бойцы праздновали День сил специальных операций.

В том же городе работает СБУ совместно с полицией и армейскими подразделениями, которые под видом проведения учений организуют обыски в частных домовладениях. По итогам обысков задержано 13 жителей города. Отметим, что девять из 13 задержанных — предприниматели.

Недостача боеприпасов и ГСМ выявлена в передовых частях ВСУ

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север» проверяет склады с вооружением в 14-й отдельной механизированной бригаде, сообщает представитель Народной милиции луганчан Иван Филипоненко. Недостачи выявлены в первом самоходном артиллерийском дивизионе бригады.

Проверяющие в составе представителей службы ракетных войск и артиллерии установили нехватку 70 боеприпасов калибра 122 мм и отсутствие 17 тонн топлива. Служебное расследование считает командира дивизиона виновным в недостаче.