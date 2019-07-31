Экс-депутат Рады высказался о непрофессионализме и неадекватности Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице Facebook видео, в котором ответил на обвинения руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана.

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить», — заявил Кличко.

Кличко сказал, что ему «не нужны должности». Глава украинской столицы добавил, что ведет борьбу за Киев, за жителей этого города и за страну.

Данное заявление Виталия Кличко прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Бывший депутат признался, что лично знает Андрея Богдана.

«То, что он чиновник и знает, что такое государственная работа, я не сомневаюсь. В данный момент Богдан заслуженно высказался в адрес непосредственно киевского градоначальника Кличко, и я с этим согласен. Такого непрофессионального и неадекватного человека в Киеве не было. Всю работу в Киеве завалил мэр Кличко. Мэр Кличко чисто зарабатывал деньги. Ему плевать было на Киев. Поэтому все коррупционные схемы, весь развал ЖКХ и другие проблемы в Киеве идут от Кличко», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кличко нужно было заниматься своим профессиональным делом, а именно боксом, но не Киевом, считает бывший депутат.

«Стыдно за то, что Киев избрал такого мэра, как Кличко. Все помнят его афоризмы, которые на голову не натянешь. Не видал еще Киев таких людей, как Кличко с отбитой головой. Поэтому желание сменить Кличко является абсолютно правильным. В этой борьбе он проиграет. Во-первых, еще повсплывает целая куча хищений по поводу пропажи бюджетных денег. А это всем известные супертуалеты, на которые были списаны деньги. А это метро, которое не достроено, но он каждый год открывает. А это школы, которые не достроены, но он каждый год их открывает. Поэтому Кличко нужно собирать чемоданы. Однако если новая власть правильно поступит, то он должен сидеть в тюрьме за все преступления, которые натворил. Кличко также соучастник кровавого Майдана, который произошел в 2014 году. Поэтому на его руках и совести есть кровь киевлян и жителей Донбасса», – сказал экс-депутат.

Ранее Богдан сообщил, что мэр Киева потерял контроль над городом. Он подчеркнул, что пришел к этому выводу по итогам неоднократных встреч с Кличко. На них он просил киевского градоначальника отказаться от института «смотрящих» в столице, однако Кличко отказался это сделать, признав, что без этих лиц он не имеет контроля над Киевским городским советом.

Позже сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Кличко избрали на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7% голосов избирателей. Через месяц тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.