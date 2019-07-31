Москва, 31 июля. Российский телеведущий Валдис Пельш, который не так давно участвовал в съемках картины «Большой белый танец» в Мексике на острове Гуадалупе, признался, почему ему не страшны акулы.

По словам Пельша, ему пришлось видеть акул во время съемки программы. Телеведущий уточнил, что осведомлен, насколько опасны эти хищники, но у него с ними есть четкая договоренность. Валдис Пельш объяснил, почему для него не опасны акулы.

«Я не ем суп из акульих плавников, а они не едят меня», — добавил он.

Он уточнил, что любит дайвинг и активный отдых. Пельш рассказал, что во время съемок телешоу использовалась так называемая самодвижущаяся акулья клетка. Она представляет собой «подводную лодку», в которой есть места для пилота и наблюдателя. Наблюдатель находится в открытой полукапсуле и плавает рядом с большой белой акулой.

Как пишет РИА Новости, такая техника используется для научных целей. Команде Пельша пришлось писать специальную заявку, чтобы одолжить ее.

Ранее директор известного телеведущего Валдиса Пельша Табриз Шахиди опроверг сообщения о его госпитализации.

Информацию о том, что Пельш попал в одну из лучших клиник Москвы распространил ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник в июле 2017 года. По его словам, 50-летнего телеведущего мучила острая боль, сейчас он находится в стационаре, ему назначен курс интенсивной терапии. Однако Шахиди в комментарии ФАН заявил, что все эти сообщения ничего общего с действительностью не имеют.

Напомним, таблоиды также «экстренно госпитализировали» телеведущего в октябре 2016 года. Тогда эти сведения также не подтвердились.

Как пишет «Газета.ru», телеведущий Валдис Пельш отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съемок в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». По его словам, если руководство канала приняло такое решение, значит, у него были какие-то аргументы. При этом если Друзь заявил о том, что не он один виноват в случившемся, то у него тоже есть доводы.