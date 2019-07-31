Фанат Соболь дирижировал беспорядками в центре Москвы и сбежал с чужим младенцем

Москва, 31 июля. Незаконная акция в Москве, которую организовали оппозиционеры в прошлую субботу, была заранее спланирована — массовые беспорядки в столице имели конкретных координаторов, сообщил Telegram-канал «Меркури».

«Меркури» опубликовал видеоролик, в котором показана работа мужчины, регулирующего движение толпы и призывающего выкрикивать конкретные фразы. Сперва координатор начинает командовать «парадом» единомышленников, идущим из Брюсова переулка, потом регулирует движение на Тверском бульваре и Новом Арбате. Ко всему прочему, этот «никто» не просто задавал маршрут почитателям друзей скандального блогера Алексея Навального, но и проводил настоящий инструктаж по ведению несанкционированного митинга и раскачивал толпу.

Стоит отметить, что этот же мужчина позже получил из рук семейной пары грудного ребенка, чтобы скрыться с незаконной акции. Координатор использует малыша как живой щит, отметил автор канала. Операция с ребенком позволяет предположить, что мужчина с парой был знаком, а значит, он не один мог координировать движение толпы.

Этот «никто» оказался неким Сергеем Фоминым, который собирал подписи избирателей для Любови Соболь, соратницы и правой руки Навального.

Примечательно, что сама оппозиция говорит о «спонтанности» нелегального шествия своих единомышленников.

Напомним, незаконные акции прошли в Москве в субботу. Оппозиционеры вышли на улицы российской столицы из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму. Ряду оппозиционеров, которые мечтали прорваться в МГД, было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты из-за большого количества недействительных подписей.

Оппозиционеры на улицах российской столицы устраивали провокации и нападали на сотрудников полиции. Незаконная акция в Москве показала слаженную работу правоохранительных органов. Полицейские задержали более тысячи провокаторов, при этом действуя аккуратно: они выявляли провокаторов и выводили их из толпы.