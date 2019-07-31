Как Трамп разрушил карточный домик демократов, обвиняющих его в сговоре с Россией

Стратегия демократов, основанная на идее «вмешательства» России в американские выборы, не сработала из-за топорного подхода и отсутствия реальных доказательств, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал решение американского суда, который отклонил иск Национального комитета Демократической партии, связанный с якобы «вмешательством» России в выборы 2016 года. Глава государства назвал это решение очень важным событием и подчеркнул, что его принял очень уважаемый судья, который был назначен еще президентом Биллом Клинтоном.

«Охота на ведьм» завершается!» — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

В самом решении суда отмечается, что аргументация представителей Демпартии «не имеет юридического основания или не имеет ценности». При этом вторая жалоба Национального комитета была отклонена по той же причине.

Карточный домик рушится

Комментируя решение американского суда, российский сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что демократы изначально планировали «привязать Трампа к русофобскому курсу, который существует в США на протяжении нескольких десятилетий».

«Те, кто формировал эту повестку и планировал эту операцию (обвинение России во вмешательстве в выборы — Прим. ФАН) знали, что Трамп крупный бизнесмен и у него есть связи по всему миру, а значит и в России, они знали, что он сотрудничал с представителями крупного бизнеса. И, конечно, это демократы и попытались использовать, обвиняя его в связях с российскими спецслужбами. И действительно, Трамп был знаком с несколькими россиянами, но он ни разу не встречался с представителями российской власти. И демократам этого было достаточно. А дальше пошли наветы, ложь, клевета, специальные мероприятия по дискредитации, все, это стало нормой для американских политиков, для демократов», — говорит член Совета Федерации.

При этом такой стратегией Соединенные Штаты пользовались по всему миру. Самым ярким примером можно назвать обвинения Саддама Хусейна в использовании химического оружия, которого, как выяснилось спустя много лет, на самом деле не существовало.

«Демократы проиграли выборы 2016 года, и поэтому решили запустить весь этот процесс с вмешательством. Вот только их обвинения были построены на простой, ничем не прикрытой лжи, додуманных, а в некоторых случаях высосанных из пальца «фактах». Для демократов были важны не действия, а сам процесс: он обсуждался, держался в информационной повестке, формируя в умах рядовых американцев негативное представление о России, ее компаниях вроде «Конкорд», ее спецслужбах. И сейчас русофобская политика США, навязанная всему миру, мне кажется, рушиться — ведь мир нуждается в справедливости. Так что честность Трампа разрушила карточный домик обвиняющих его демократов», — продолжает сенатор.

Агония демократов

Отметим, что правоохранительные органы США так же активно выдвигали бездоказательные обвинения в отношении российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургского бизнесмену Евгению Пригожину. Впоследствии, благодаря блестящим действиям адвокатов российской компании выяснилось, что специально назначенный прокурор США Роберт Мюллер и генеральный прокурор Америки Уильям Барр нарушили законодательство США, однако их простили ввиду правовой безграмотности. Суд установил, что за время разбирательства в отношении «Конкорда» Мюллер и Барр пытались оказать давление на суд и присяжных, для этого они преждевременно раскрыли материалы дела.

«Сегодня честный судья абсолютно объективно сказал, что обвинения — полная глупость, которая не основана на доказательствах и фактах, а значит, США больше к этой теме возвращаться не будут. Также рушится стратегия США по сбитому в небе над Донбассом Boeing, у них нет доказательств, нет фактов, обвинения разваливаются. Далее — Скрипаль также ушел из информационной повестки, а его дело так и не получило реальных доказательств. Все это говорит об агонии демократов. Они спешат, допускают ошибки, рассчитывают на СМИ, но это лишь тактические задачи, и в стратегических планах они не работают», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, Национальный комитет Демократической партии США подал в суд в апреле 2018 года на главное управление российского Генштаба (ГУ ГШ РФ), правительство России, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, против бизнесменов отца и сына Агаларовых и против выборного штаба Трампа. Демократы заявляли, что поражение на президентских выборах Хиллари Клинтон связано с якобы «российским вмешательством». В Москве заявляли о голословности выдвинутых обвинений, а также об отсутствии доказательств.

Иск был подан до завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался найти «сговор» между президентом США Дональдом Трампом и российским властями. Его расследование шло два года и закончилось полным провалом. Было потрачено более 30 миллионов долларов, никаких доказательств представлено не было. Позже спецпрокурор подал в отставку.

23 июля Роберт Мюллер принимал участие в слушаниях по итогам расследования «российского вмешательства» в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США. На заданные ему вопросы он ответил крайне неубедительно. Телекомпания NBC подсчитала, что он не смог ответить или увильнул от прямого ответа на вопросы не менее 200 раз, также специальный прокурор расписался в незнании своего доклада более 100 раз.