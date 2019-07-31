Седокова поделилась советами, как соблазнить Абрамовича

Москва, 31 июля. Экс-солистка «золотого» состава группы «ВИА Гра», поп-певица Анна Седокова рассказала, как можно завоевать сердце богатого холостяка. По словам исполнительницы, добиться любви, к примеру, миллиардера Романа Абрамовича будет очень сложно.

Как считает 36-летняя артистка, последний брак сильно изменил олигарха.

«Многому научился у любимой женщины. Этот опыт будет сложно перебить», — поделилась своим мнением Седокова.

Она сделала предположение, что соблазнить одного из богатейших бизнесменов России поможет только острый ум, а вот хирургические операции и наращивание волос не сработают, передает teleprogramma.pro.

Певица также выразила уверенность, что олигарху нужна интеллектуальная и интересная женщина, с которой можно поговорить о чем угодно. Она посоветовала женщинам не тратить время на наряды и пластику, поскольку это не поможет.

Абрамович может позволить себе практически все, напомнила звезда. По ее мнению, некоторые препятствия и проблемы могут помочь в этом деле.

«Это может быть душевная травма избранницы, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти», — дала мастер-класс Седокова по охмурению миллиардера.

Седокова нередко провоцирует мужчин в своем Instagram-аккаунте. Так, звезда регулярно публикует «горячие» снимки в сексуальной одежде или почти без нее, пишет «Утро.ру».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», экс-супруга олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова выходит замуж за греческого бизнесмена Ставроса Ниархоса III.