Возлюбленный Ани Лорак опубликовал неприличное фото с певицей

Москва, 31 июля. 26-летний молодой человек певицы Ани Лорак опубликовал снимок с возлюбленной. Фотографию Егор Глеб разместил на своей странице в Instagram.

Это первое совместное фото с Лорак, опубликованное саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Снимок окончательно развеял сомнения поклонников творчества артистки по поводу слухов о ее новом романе. Стоит отметить, что и сама звезда ранее на своей странице в Instagram разместила совместное селфи с возлюбленным.

Егор Глеб для первой публикации с девушкой выбрал весьма любопытную фотографию: пара целуется в студии звукозаписи. Это мог бы быть вполне романтичный снимок, если бы не одна неприличная деталь: если присмотреться, можно увидеть, что Лорак и саунд-продюсер демонтрируют фотографу свои средние пальцы.

«Ани Лорак и Егор Глеб посылают хейтеров в далекие дали», — пытались расшифровать фотопослание молодого человека авторы телеграм-канала «Только никому».

Напомним, Лорак ранее пережила развод с супругом — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они прожили вместе 13 лет, в браке у них родилась дочь София. Причиной расставания была измена мужа, которая стала достоянием СМИ. Долгое время певица оставалась одна. По словам людей из ее окружения, развод стал очень болезненным для нее, передает «Вечерняя Москва».

Егор Глеб, как и Лорак, является выходцем с Украины. Молодой человек уже успел связать себя узами брака с солисткой группы «Горячий шоколад» Татьяной Решетняк. Спустя три года брак распался, однако супруги успели родить сына Даниэля.