Навальный требовал защищать его от собственных фанатов, рассказал экс-охранник

Москва, 31 июля. Скандальный блогер Алексей Навальный требовал защищать его от собственных фанатов, сообщил бывший охранник учредителя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Петр Проскуркин.

23-летний Проскуркин работал в команде Навального четыре года — с 2015 по 2018. Он прошел путь от волонтера социологической телефонной службы ФБК до охранника Навального на митингах.

Бывший член команды Навального признался, что в штабе блогера он получал распоряжения отправлять людей с согласованного с властями митинга на нелегальную акцию. При этом предупреждать людей о том, что они могут понести наказание за участие в незаконном митинге, было категорически запрещено, отметил Проскуркин.

Например, в июне 2017 года навальнята подставили своих московских сторонников, направив их с Сухаревского на Тверскую, где был незаконный митинг. По словам охранника Навального, он понимал, что, указав участникам новое место для незаконного митинга, отправлял сторонников своего босса на задержание. Однако эти грязные мысли он пытался убрать, опасаясь, что сможет вылететь «из секты».

«Я убрал ее (мысль о том, что участники незаконной акции рискуют быть задержанными) просто. Сделал так, чтобы эта мысль покинула мою голову, — пояснил Проскуркин в беседе с RT. — Потому что на тот момент я, во-первых, хотел, чтобы в стране стало лучше. А во-вторых, не вылететь из штаба. Потому что не дай бог я кому-то это скажу. Потом обязательно кто-нибудь, необязательно даже специально, просто скажет: нам ваш сотрудник сказал, что это несогласованный, и, если я пойду, есть риск того, что меня посадят или оштрафуют. За это я бы вылетел как пробка, без суда и следствия».

Как оказалось, в команду защитников «борца за справедливость» набирали тех, кто посильней и покоренастей. По словам волонтера, блогеру нужны были те, кто сможет дать отпор. Доброволец, говоря о работе с начальником, отметил, что Навальный просил свою охрану не пускать к нему на митингах ни журналистов, ни кого-либо другого.

«Все это было обговорено заранее, за неделю, были даны точные инструкции насчет того, чтобы к Навальному никого не подпускать», — сообщил экс-охранник блогера.

По его словам, Навальный требовал защищать его от провокаторов и «демшизов» — сумасшедших, готовых «на руках носить и боготворить Алексея Анатольевича».