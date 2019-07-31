Адвокат назвал возможный срок возвращения моряков ВМСУ на Украину

Севастополь, 31 июля. Задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе моряки ВМСУ могут вернуться домой уже к октябрю. Украинских военных могут отпустить под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщил журналистам представляющий интересы моряков адвокат Николай Полозов.

По словам юриста, в СУ ФСБ России отправлены письменные гарантии того, что украинские моряки продолжат участвовать в судебных и следственных действиях даже после того, как вернутся на родину, пишут «Известия».

Слова адвоката подтвердил источник в дипломатических кругах. Отмечается, что российская сторона на самом деле готова передать всех задержанных моряков Киеву. Это может произойти, если будут получены письменные гарантии, что моряки продолжат участие в судебном процессе, даже находясь дома, сообщает «Царьград».

Как сообщала «Газета.Ru», в ноябре 2018 года два военных катера и один буксир военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, вторглись в ее территориальные воды в Керченском проливе, в течение нескольких часов опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников остановиться. В результате все были задержаны. Российские власти назвали произошедший инцидент однозначной провокацией.