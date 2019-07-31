Силовики проводят обыски у провокаторов, устроивших массовые беспорядки в Москве

Москва, 31 июля. Силовики проводят обыски у провокаторов, участвовавших в несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, которая привела к массовым беспорядкам. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Обыски у нарушителей правопорядка проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. Правоохранители ищут любую информацию, которая говорит об участии в незаконном митинге или о способах его организации.

«Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства», — сообщил источник ТАСС.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов собираются установить, кто является координатором и организатором несанкционированной акции. Для этого проверяются публикации в социальных сетях и мессенджерах, а также устанавливается связь между участниками незаконного митинга.

Отмечается, что все обыски проводятся в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного Следственным комитетом РФ после несанкционированной акции в столице. Еще один источник ТАСС сообщил, что в ночь на 31 июля сотрудники СК провели обыски.

Напомним, незаконный митинг в Москве был организован представителями так называемой оппозиции. Участники несанкционированной акции пытались оказать давление на избирательные комиссии, которые на законных основаниях отказали некоторым претендентам в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. При этом все действия правоохранителей были направлены только на обеспечение безопасности граждан, которые могли пострадать из-за массовых беспорядков.

В связи с применением насилия к представителям власти Следственный комитет России возбудил три уголовных дела. Нападавшие на полицейских провокаторы могут быть осуждены на 10 лет. А организаторы массовых беспорядков могут лишиться свободы на срок до 15 лет.